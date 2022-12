Matt Brase si è preso la copertina coi fatti, coi risultati della sua Tortona, alle spalle delle corazzate Milano e Virtus Bologna. La sua Varese è spettacolare, è molto NBA come approccio visto che gioca a ritmo vorticoso e ad un alto numero di possessi, una filosofia costruita ai tempi dell'apprendistato presso Mike D'Antoni. "La NBA è un altro mondo ad iniziare dai budget. Ma noi cerchiamo di creare una cultura in funzione di quello che ha senso per noi. Il nostro stile di gioco non è l'unico possibile, ma è quello che è più adatto al nostro parco giocatori. Qui siamo tutti sulla stessa pagina, il gruppo è fantastico perché lavora con il massimo dell'entusiasmo", racconta in un'intervista a La Prealpina. Arrivato in Italia da quasi sconosciuto,si è preso la copertina coi fatti, coi risultati della sua Openjobmetis Varese, terza in classifica in Serie A assieme a, alle spalle delle corazzate. La suaè spettacolare, è moltocome approccio visto che gioca a ritmo vorticoso e ad un alto numero di possessi, una filosofia costruita ai tempi dell'apprendistato presso. "", racconta in un'intervista a La Prealpina.

Ad

Brase, nipote d'arte visto che il nonno è il leggendario Lute Olson, coach dell'Università di Arizona con cui ha vinto il titolo NCAA 1997, parla del suo modo di allenare, a prima vista calmo e controllato, sempre: "È quello che ho imparato da mio nonno Lute Olson: 'Non si insegna col tono di voce'. E lo stesso approccio lo aveva Mike D'Antoni. Io provo a dare loro dei suggerimenti, piccole correzioni: 'Hai visto questa situazione? Pensa a questo'. Mettere pressione non aiuta, e allo stesso modo non aiuta dare troppe informazioni, che rischiano di fare pensare troppo e rallentare i giocatori sul campo".

Serie A Varese è on-fire, vince anche a Verona 98-91: gli highlights in 120" 28/11/2022 ALLE 00:17

La NBA è un altro mondo ad iniziare dai budget. Il nostro stile di gioco non è l'unico possibile, ma è quello che è più adatto al nostro parco giocatori

Varese, reclutato da Luis Scola e dal general manager Michael Arcieri, fa una riflessione importante, ovvero la necessità di uscire dalla comfort zone per crescere, e lui pare proprio Avevo una buona situazione a Portland, ma quando ho parlato con Luis Scola e Mike Arcieri mi hanno prospettato la possibilità di tornare a praticare lo stesso basket di quando ero a Houston ed ai Rio Grande Valley Vipers. Più ci parlavo e più mi convincevo: ho lavorato come assistente NBA per diverse stagioni, l’opportunità di tornare capo allenatore e lavorare e giocare nella maniera che preferisco era ghiotta. Ho perso qualche notte di sonno, però ritengo che confrontarsi con le sfide fuori dalla propria comfort zone e pensare fuori dagli schemi sia il modo per provare a crescere". L'allenatore della sorpresa, reclutato dae dal general manager, fa una riflessione importante, ovvero la necessità di uscire dalla comfort zone per crescere, e lui pare proprio rappresentare una novità assoluta per il basket italiano : "".

Varese è un posto fantastico dove vivere e lavorare. Il mio posto preferito è il Sacro Monte, almeno una volta alla settimana ci vado

Infine Matt Brase parla di Varese e dell'Italia da cittadino, e sottolinea un lugo importante di cui non può più fare a meno: "Ero stato due volte a Treviso per l’Eurocamp più altre visite in Lituania, Slovenia e Germania sempre per eventi legati al mio lavoro nel mondo del basket. Varese è un posto fantastico dove vivere e lavorare: la città è bella e godibile, mi trovo benissimo anche al di fuori del campo. Il tempo per girare non è tantissimo perché il lavoro del coach non si esaurisce solo con l’allenamento quotidiano: bisogna pensare a preparare le sedute e vedere i video. Però c’è modo per girare e visitare una zona che offre tante attrazioni. Il mio posto preferito è il Sacro Monte, almeno una volta alla settimana ci vado".

Varese è on-fire, vince anche a Verona 98-91: gli highlights in 120"

Serie A Varese ingrana la quinta e passa anche a Verona 98-91 28/11/2022 ALLE 00:16