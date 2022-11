Basket

Della Valle: “Avvio in salita? Ci manca qualcosa, ripartiamo dalla difesa”

Amedeo Della Valle ospite a Basket Zone, parla del momento della sua Germani Brescia e dell’avvio in salita della squadra dopo una splendida stagione lo scorso anno. Basket Zone è su DMAX ogni venerdì a 00:20 e on demand su Discovery Plus.

00:00:57, 17 minuti fa