Della Valle: “Essere MVP? Premio per la grande stagione con Brescia”

Amedeo Della Valle ospite a Basket Zone, commenta la sua stagione alla Germani Brescia, l’avvio in salita ricordando anche quanto fatto lo scorso anno con prestazioni che lo hanno portato ad essere l’MVP del campionato. Basket Zone è su DMAX ogni venerdì a 00:20 e on demand su Discovery Plus.

00:01:31, 16 minuti fa