Germani Brescia continua a tamponare le falle aperte sul perimetro dagli infortuni di Ryan Taylor. L'esterno statunitense, classe 1995, aveva cominciato la stagione in Grecia, con l'Apollon Patrasso, giocando sette partite di campionato a 15.7 punti e 5.9 rimbalzi di media. Dopo Aleksej Nikolic , già visto in campo nell'anticipo di sabato sera contro Venezia , lacontinua a tamponare le falle aperte sul perimetro dagli infortuni di John Petrucelli e Troy Caupain con la firma di. L'esterno statunitense, classe 1995, aveva cominciato la stagione in Grecia, con l', giocando sette partite di campionato adi media.

Prodotto della Northwestern University, è passato inosservato al draft 2019 e ha iniziato la carriera da professionista con i Santa Cruz Warriors, franchigia di G-League affiliata ai Golden State Warriors, dov'è stato anche compagno di Nico Mannion. Nel 2021 ha vissuto le sue prime esperienze oltreoceano, giocando in Grecia con l'Iraklis Salonicco e in Nuova Zelanda con i Canterbury Rams. Taylor sarà presentato venerdì pomeriggio e dovrebbe essere già arruolabile per il big-match casalingo di domenica sera (ore 19.00) contro la Virtus Segafredo Bologna.

