Highlights: EA7 Emporio Armani Milano-UnaHotels Reggio Emilia 81-63

L'EA7 Emporio Armani Milano infila la sesta vittoria consecutiva in campionato (9-1) piegando facilmente per 81-63 la UnaHotels Reggio Emilia, priva del grande ex Andrea Cinciarini. L'Olimpia rompe gli equilibri a cavallo dei due quarti centrali, spinta dai 13 punti di Timothé Luwawu-Cabarrot, dai 12 di Pippo Ricci e dagli 11 di Brandon Davies.

00:01:54, 16 minuti fa