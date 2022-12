Basket

Highlights: Germani Brescia - GeVi Napoli Basket 95-72

BASKET, SERIE A - Nonostante le pesanti assenze di Caupain e Petrucelli, la Germani Brescia gioca una grande partita e travolge 95-72 la GeVi Napoli Basket. 24 punti (20 nella ripresa) per un mortifero Massinburg, 10 rimbalzi e 4 stoppate di Odiase e dominio a rimbalzo (18 offensivi, 49 totali) per la Leonessa. A Napoli non bastano invece i 17 (con 8 rimbalzi) di Williams. Espulso coach Buscaglia.

00:03:04, 40 minuti fa