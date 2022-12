Basket

Highlights: Gevi Napoli-Dolomiti Energia Trentino 69-58

SERIE A - La GeVi Napoli torna al successo superando la Dolomiti Energia Trentino per 69-58 in una gara a basso punteggio, animata dalla seratona di Lorenzo Uglietti (15 punti, 10 rimbalzi). Non bastano i 14 punti (ma 5/14 al tiro) di Diego Flaccadori e i 10 dalla panchina di Mattia Udom.

00:02:55, 14 minuti fa