Highlights: Openjobmetis Varese-Segafredo Virtus Bologna 100-108

SERIE A - L'atteso big match di Masnago va alla Segafredo Virtus Bologna che supera la Openjobmetis Varese con un pirotecnico 108-100. La squadra di Sergio Scariolo, reduce dal ko di Belgrado con la Stella Rossa in Eurolega e presentatasi senza Shengelia, Abass, Ojeleye e Bako (più Hackett non entrato), piazza il nono successo in campionato e resta capolista imbattuta a +2 su Milano.

00:03:05, 04/12/2022 alle 22:18