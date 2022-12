Basket

Highlights: Pallacanestro Trieste-Happy Casa Brindisi 66-83

La Happy Casa Brindisi riporta il record in parità (5-5) passando sul parquet dell'Allianz Dome per 83-66. Nick Perkins è MVP con 24 punti, per Trieste (3-7) non servono i 18 di Frank Gaines.

00:03:05, 19 minuti fa