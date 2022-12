Basket

Highlights: Unahotels Reggio Emilia-Pallacanestro Trieste 79-84

SERIE A - E' crisi nerissima per la Unahotels Reggio Emilia che perde in casa 84-79 contro la Pallacanestro Trieste nel posticipo della nona giornata, incassa il quarto ko di fila e resta in fondo a 4 punti con Treviso e Verona. Un brutto scivolone casalingo che rischia di compromettere l'avventura di coach Max Menetti e, secondo alcuni, di chiuderla bruscamente.

00:03:01, 29 minuti fa