L'undicesima giornata di LBA Serie A 2022-23 si terrà tra sabato 18 e domenica 19 dicembre. Il gruppo Warner Bros-Discovery trasmetterà tre gare in diretta TV e LIVE-Streaming: l'anticipo del sabato sera e due big-match di domenica pomeriggio.

Eurosport 2 trasmetterà il match fra Tezenis Verona e Carpegna Prosciutto Pesaro, un must per gli amanti del basket ad alto ritmo. Verona (3-7) ha ritrovato fiducia grazie alla bella vittoria esterna 6-4) si è confermata squadra attrezzatissima per i playoff stendendo Varese Domenica 12 novembre, alle ore 19.30,trasmetterà il match fra, un must per gli amanti del basket ad alto ritmo. Verona () ha ritrovato fiducia grazie alla bella vittoria esterna nella sfida-salvezza con Treviso , mentre la VL () si è confermata squadra attrezzatissima per i playoff stendendo Varese in una pura sparatoria a suon di triple

DMAX (canale 58) alle 19.00 di domenica sera, proporrà il big-match fra UnaHotels Reggio Emilia e Umana Reyer Venezia. La Reggiana, ultima in coabitazione con Treviso (2-8) sta cercando di svoltare la stagione 5-5) punta a dare continuità La partita in chiaro, trasmessa su(canale 58) alle 19.00 di domenica sera, proporrà il big-match fra. La Reggiana, ultima in coabitazione con Treviso () sta cercando di svoltare la stagione con l'arrivo di coach Dragan Sakota , mentre la Reyer () punta a dare continuità alla bella vittoria casalinga su Brescia che le ha permesso di riaffacciarsi in zona playoff dopo tre sconfitte consecutive.

LIVE-Streaming: le tre partite saranno disponibili in diretta e on demand anche su L'offerta lineare sarà affiancata da quella in: le tre partite saranno disponibili in diretta e on demand anche su discovery+ ed Eurosport Player

11a giornata, la programmazione su DMAX ed Eurosport 2

Sabato 17 dicembre, ore 20.30: Banco di Sardegna Sassari - GeVi Napoli Basket (Eurosport 2, discovery+, Eurosport Player)

Domenica 18 dicembre, ore 19.00: UnaHotels Reggio Emilia - Umana Reyer Venezia (DMAX, discovery+, Eurosport Player)

Domenica 18 dicembre, ore 19.30: Tezenis Verona - Carpegna Prosciutto Pesaro (Eurosport 2, discovery+, Eurosport Player)

