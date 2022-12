otto sconfitte consecutive. 6 vittorie filate. Milano prosegue la sua stagione a doppia faccia anche in versione ultra-ridimensionata (out Shields, Datome e Pangos per infortunio, Melli e Hines per turnover), lucrando sui malanni della UnaHotels Reggio Emilia, soffocata a fondo classifica, priva del grande ex Andrea Cinciarini (a riposo per la frattura al naso sofferta in Champions League), ancora alla ricerca di un esterno per rimpiazzare il tagliato Kassius Robertson e alla sua prima uscita Ultima in Eurolega con Seconda in campionato con. Milano prosegue la sua stagione a doppia faccia anche in versione ultra-ridimensionata (out Shields, Datome e Pangos per infortunio, Melli e Hines per turnover), lucrando sui malanni della UnaHotels Reggio Emilia, soffocata a fondo classifica, priva del grande ex(a riposo per la frattura al naso sofferta in Champions League), ancora alla ricerca di un esterno per rimpiazzare il tagliato Kassius Robertson e alla sua prima uscita con il neo-coach Dragan Sakota sulla panchina

La partita si decide a cavallo dei due quarti centrali, quando Milano balza sul +20 giocando un basket equilibrato sulle due metacampo. La difesa regge anche senza la coppia d'oro Melli-Hines, aiutata anche dai limiti evidenti di una Reggiana senza playmaking e veri punti di riferimento offensivi. L'attacco sprizza fluidità e qualità, evidenziando l'enorme divario che ormai esiste tra Eurolega e LBA. L'Olimpia, peggior squadra per produzione in Europa, continua ad ammassare partite di grande efficacia offensiva in campionato, con perfetta distribuzione di compiti, ruoli e responsabilità. Il gap tra le due squadre è così netto che, dopo aver toccato il +26 con una sfuriata da 8-0 in avvio di quarto periodo, l'Olimpia può permettersi il lusso di non segnare per oltre 6 minuti senza la minima preoccupazione.

Timothé Luwawu-Cabarrot, 13 punti e la chiara impressione di poter trovare con continuità varchi in una difesa molto porosa. Il front-court è molto produttivo, grazie ai vantaggi di tecnica e fisico di Brandon Davies (11) e alla serata rovente di Pippo Ricci, alla sua seconda miglior prova stagionale (12 punti, 5/6 al tiro). Coach Ettore Messina cavalca a lungo Naz Mitrou-Long nel tentativo di rimetterlo in fiducia in vista del doppio impegno settimanale di Eurolega (prestazione ondivaga con 9 punti con 3/12 dal campo), ma trova buone risposte dalla panchina da Billy Baron (10+4 assist) e, soprattutto, Stefano Tonut, tornato con la faccia giusta dal lungo stop per infortunio Johannes Voigtmann (1/3 in 18'), timido e con poca propensione a prendersi responsabilità. reduce dal finale scellerato di Atene , innesca l'attacco biancorosso cone la chiara impressione di poter trovare con continuità varchi in una difesa molto porosa. Il front-court è molto produttivo, grazie ai vantaggi di tecnica e fisico di(11) e alla serata rovente di, alla sua seconda miglior prova stagionale (12 punti, 5/6 al tiro). Coach Ettore Messina cavalca a lungonel tentativo di rimetterlo in fiducia in vista del doppio impegno settimanale di Eurolega (prestazione ondivaga con 9 punti con 3/12 dal campo), ma trova buone risposte dalla panchina da(10+4 assist) e, soprattutto,, tornato con la faccia giusta dal lungo stop per infortunio sofferto nel match di Eurolega contro la Virtus (8 punti in 20 minuti e +18 di plus/minus). Prosegue con scarsi risultati il tentativo di rivitalizzazione di(1/3 in 18'), timido e con poca propensione a prendersi responsabilità.

Reggio Emilia, corta nelle rotazioni e ancora in cantiere aperto con coach Sakota, mostra bassa qualità offensiva (45% da due e 21% dall'arco), una difesa facilmente perforabile e un atteggiamento dimesso, contrastante con la necessità di ricostruire gruppo e morale. Michele Vitali è top-scorer con 14 punti, frutto essenzialmente di un paio di vampate sparse per la gara. Seguono a quota 13 Osvaldas Olisevicius e Sacar Anim, utilizzato a lungo nel suo ruolo non naturale di playmaker. Oscuro Mikael Hopkins (10+11), gravato presto da problemi di falli, così come Nathan Reuvers (3 punti con 1/5) e Arturs Strautins (3 con 1/6). Impalpabile il contributo di Momo Diouf dalla panchina.

EA7 Emporio Armani Milano - UnaHotels Reggio Emilia 81-63

Milano : Davies 11, Luwawu-Cabarrot 13, Mitrou-Long 9, Ricci 12, Hall 6; Tonut 8, Baron 10, Biligha 4, Baldasso 3, Alviti 2, Voigtmann 3. N.e.: Miccoli. All.: Messina.

: Davies 11, Luwawu-Cabarrot 13, Mitrou-Long 9, Ricci 12, Hall 6; Tonut 8, Baron 10, Biligha 4, Baldasso 3, Alviti 2, Voigtmann 3. N.e.: Miccoli. All.: Messina. Reggio Emilia: Anim 13, Hopkins 10, Vitali 14, Olisevicius 13, Burjanadze 4; Reuvers 3, Cipolla, Strautins 3, Stefanini 3, Diouf. N.e.: Cinciarini. All.: Sakota.

