A cura di Marco Arcari. L'Olimpia Milano riemerge dalle difficoltà patite nel doppio turno di EuroLega, asciugandosi un po' le lacrime grazie al quarto successo consecutivo centrato nella LBA Serie A 2022-23. Sul parquet del PalaVerde, contro una Nutribullet Treviso che lotta per 40' ma sbaglia troppo nei momenti chiave e paga oltremodo il 15/27 a cronometro fermo, i biancorossi di coach Ettore Messina giocano una buona pallacanestro anche a livello offensivo, visto che attaccano molto bene le zone difensive (specie la 2-3) proposte dai padroni di casa e si fanno trascinare da diversi protagonisti.

Naz Mitrou-Long, chiamato a fare il playmaker titolare di Milano Brandon Davies, apparso ancora un po' svogliato nel body-language, mette in crisi Derek Cooke (tremendo il suo 0/6 dalla lunetta, poco solida nel complesso la sua prova) e domina nel 4° quarto con jumper dalla media perfetti, chiudendo così con 18 punti (6/8 da due) e 6 rimbalzi. Molto bene anche il rientrante Billy Baron, sempre devastante in catch and shoot e mortifero in uscita dai blocchi, e un Timothé Luwawu-Cabarrot preziosissimo a rimbalzo e in difesa durante il suo esordio in Serie A. , chiamato a fare il playmaker titolare di Milano dopo l'infortunio di Kevin Pangos , sale in cattedra quando conta ed è MVP della sfida non soltanto per i 19 punti (4/7 da tre) conditi con 6 assist., apparso ancora un po' svogliato nel, mette in crisi(tremendo il suo 0/6 dalla lunetta, poco solida nel complesso la sua prova) e domina nel 4° quarto con jumper dalla media perfetti, chiudendo così con 18 punti (6/8 da due) e 6 rimbalzi. Molto bene anche il rientrante, sempre devastante in catch and shoot e mortifero in uscita dai blocchi, e unpreziosissimo a rimbalzo e in difesa durante il suo esordio in Serie A.

La Nutribullet, scivolata sotto già nel 1° quarto (16-26) e poi più volte a -15, ha il coraggio e la qualità per riemergere e dare un senso totale alla ripresa, trascinata dalla coppia Banks-Sorokas, ma le palle perse e diversi ritardi nei close-out - veramente ottima, per larghi tratti, la circolazione di palla degli ospiti - la condannano al 2° stop casalingo stagionale. Per Adrian Banks 23 punti (7/10 dal campo), ma anche cinque, sanguinose, palle perse, con la guardia statunitense comunque protagonista di una grande partita. Bene anche l'impatto di Alessandro Simioni e, a tratti, quello offensivo di Ike Iroegbu. Si rivede infine DeShaun Thomas nelle rotazioni milanesi ma l'ex Bayern Monaco, dopo un ottimo avvio (9 punti in uscita dalla panchina a cavallo tra 1° e 2° quarto), sparisce alla lunga distanza e conferma di essere ancora in fase di involuzione.

Nutribullet Treviso - EA7 Emporio Armani Milano 80-93

Treviso : Banks 23, Iroegbu 11, Sarto 3, Zanelli 7, Jurkatamm, Vettori n.e., Sorokas 14, Faggian n.e., Cooke 4, Jantunen 2, Sokolowski 9, Simioni 7. All. Nicola.

Milano: Davies 18, Thomas 9, Luwawu-Cabarrot 7, Mitrou-Long 19, Miccoli, Melli 6, Baron 10, Ricci 6, Biligha 2, Hall 9, Baldasso 3, Alviti 4. All. Messina

Highlights: Treviso-Milano 80-93

A cura di Davide Fumagalli. Prosegue il buon momento della Carpegna Prosciutto Pesaro che piega 81-75 il Banco di Sardegna Sassari e conquista la terza vittoria in quattro gare, salendo così al quarto posto a 10 punti assieme a Trento; la Dinamo invece incappa nel terzo ko nelle ultime quattro uscite e resta ferma a 6 assieme a Brindisi e a Napoli. Un match in cui coach Jasmin Repesa si gode i 12 punti di Kravic e soprattutto la prova monstre di Abdur-Rakhman, 27 punti in 33' con 4 su 6 dall'arco e 6 su 8 da due. Al Banco di Sardegna di Piero Bucchi non sono sufficienti i 18 punti del lituano Bendzius, i 15 dell'ex di turno Robinson e i 13 di Jamal Jones, in una serata in cui gli ospiti tirano col 50% da tre, 11 su 22.

La sfida della Vitrifrigo Arena resta sui binari dell'equilibrio per 30 minuti, chiusi da Pesaro avanti 59-58 con canestro di Visconti. In avvio di ultimo quarto arriva lo strappo della Carpegna Prosciutto con una tripla ancora di Visconti e un canestro di Mazzola per il +7 sul 65-58; Sassari prova a restare in scia con Bendzius e Robinson ma la Carpegna Prosciutto è concentrata, risponde immediatamente con Kravic e poi Charalampopoulos firma la bomba del +8 a 4' dal termine. Il finale è tutto dei biancorossi che conservano il margine, addirittura vanno a +13 con una tripla di Abdur Rakhman (81-68) e poi amministrano fino alla sirena conclusiva.

Carpegna Prosciutto Pesaro - Banco di Sardegna Sassari 81-75

Pesaro : Kravic 12, Abdur-Rahkman 27, Gudmundsson 6, Charalampopoulos 8, Cheatham 8, Visconti 6, Moretti 5, Stazzonelli ne, Totè 3, Delfino. All. Repesa.

Sassari: Jones 13, Robinson 15, Stephens 6, Bendzius 18, Gentile 3, Kruslin 9, Gandini ne, Devecchi, Treier 2, Chessa, Diop 6, Nikolic 3. All. Bucchi.

Highlights: Pesaro-Sassari 81-75

A cura di Davide Fumagalli. Sconfitta in volata per la Unahotels Reggio Emilia che perde al PalaMangano contro la Givova Scafati. La formazione di Attilio Caja, grande ex di turno, centra il secondo successo in campionato e aggancia proprio la Reggiana a 4 punti nel gruppone che chiude la classifica e che comprende anche Verona, Trieste e Treviso. Per la Unahotels, che ha 18 punti da Reuvers, 10 con 8 rimbalzi da Strautins e un Cinciarini che flirta con la tripla doppia (13 con 9 rimbalzi e 10 assist), si tratta del terzo ko di fila e del quarto nelle ultime cinque uscite. Nelle file di Scafati spicca Pinkins con 20 punti, l'ultimo arrivato Imbrò chiude con 10 mentre Julyan Stone offre una prova completa da 16 punti, 7 rimbalzi e 7 assist.

Scafati è Reuvers a firmare il pareggio con la tripla del 59-59, Givova trasforma due tiri liberi con Stone e lascia l'ultima chance alla Unahotels. La Reggiana costruisce un tiro con Olisevicius per vincere ma non trova il bersaglio, nemmeno l'ultima preghiera di Cinciarini va a segno e così al PalaMangano esplode la festa di Scafati. La gara vede i campani tenere sempre la testa avanti, anche a +11 nel terzo periodo, ma gli ospiti ricuciono lo strappo, rimontano e l'ultimo periodo è una battaglia punto a punto. Sul +3a firmare il pareggio con la tripla del lui che ha deciso la gara di Champions League contro il Pinar Karsiyaka , poi latrasforma due tiri liberi cone lascia l'ultima chance alla. Lacostruisce un tiro conper vincere ma non trova il bersaglio, nemmeno l'ultima preghiera diva a segno e così al PalaMangano esplode la festa di

Givova Scafati - Unahotels Reggio Emilia 61-59

Scafati : Stone 16, Lamb 3, Thompson 1, Pinkins 20, De Laurentiis 1, Rossato 6, Imbrò 10, Butjankovs 2, Logan 2, Monaldi ne, Caiazza ne, Tchintcharaluli ne. All. Caja.

: Stone 16, Lamb 3, Thompson 1, Pinkins 20, De Laurentiis 1, Rossato 6, Imbrò 10, Butjankovs 2, Logan 2, Monaldi ne, Caiazza ne, Tchintcharaluli ne. All. Caja. Reggio Emilia: Anim 9, Reuvers 18, Cipolla, Strautins 10, Stefanini, Cinciarini 13, Burjanadze, Olisevicius 3, Diouf 6, Vitali ne. All. Menetti.

Highlights: Scafati-Reggio Emilia 61-59

