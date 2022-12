Aleksej Nikolic il sostituto ideale di Troy Caupain, costretto a un lungo stop per l'operazione alla spalla necessaria per l'infortunio sofferto nel match di Eurocup contro Bourg-en-Bresse. Il playmaker sloveno, classe 1995, in uscita dal Banco di Sardegna Sassari, potrà debuttare già domani, sabato 10 dicembre, dell'Umana Reyer Venezia (ore 19.00, diretta TV su Eurosport 2) in quella che è ormai diventata una grande classica stagionale con il doppio incrocio anche in Coppa. Il primo tassello è sistemato. La Germani Brescia ha trovato inil sostituto ideale di, costretto a un lungo stop per l'operazione alla spalla necessaria per l'infortunio sofferto nel match di Eurocup contro Bourg-en-Bresse. Il playmaker sloveno, classe 1995, in uscita dal Banco di Sardegna Sassari, potrà debuttare già domani, sabato 10 dicembre, nell'anticipo della 10a giornata che vedrà la formazione di coach Alessandro Magro impegnata sul parquet) in quella che è ormai diventata una grande classica stagionale con il doppio incrocio anche in Coppa.

Nikolic era tornato sul mercato con il rientro di Chris Dowe, a sua volta costretto a fermarsi a inizio stagione. Con Sassari ha giocato nove partite, 6 in campionato (6.2 punti, 2.5 assist) e tre in FIBA Champions League (7.3 punti, 3.0 assist) in quella che è stata la sua seconda esperienza italiana dopo quella vissuta nel 2019-20 con Treviso (10.8 punti, 4.8 assist in 19 gare).

Ad

John Petrucelli, Ryan Taylor, guardia realizzatrice 27enne di 198 cm in uscita dall'Apollon Patrasso, dove stava tenendo 15.7 punti e 5.9 rimbalzi con il 51.6% dall'arco. Secondo la stampa locale, sarà annunciato nei prossimi giorni. Il mercato in entrata dovrebbe continuare a breve con l'inserimento di un altro esterno per rimpiazzare operatosi al piede per la frattura del metatarso sofferta nel derby di Eurocup contro Venezia. Brescia ha già messo gli occhi su, guardia realizzatrice 27enne di 198 cm in uscita dall'Apollon Patrasso, dove stava tenendo 15.7 punti e 5.9 rimbalzi con il 51.6% dall'arco. Secondo la stampa locale, sarà annunciato nei prossimi giorni.

Serie A Altra tegola per Brescia: infortunio per Petrucelli, stop di 2 mesi 02/12/2022 ALLE 13:59

Highlights: Brescia-Napoli 95-72

EuroCup Brescia ko 79-70 col Lietkabelis, Trento battuta 73-58 dal Buducnost IERI ALLE 22:01