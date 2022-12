Anche la Supercoppa di LBA Serie A, primo trofeo della stagione, potrebbe seguire l'esempio dell'omologo torneo di calcio. Secondo quanto riportato dalla Prealpina e confermato anche da Sportando, l'edizione del 2023-24 potrebbe spostarsi all'estero alla ricerca di una sede alternativa in Medio Oriente. I potenziali Paesi ospitanti sarebbero Bahrein, Qatar, Emirati Arabi, Dubai e Arabia Saudita.

La Supercoppa 2023-24 si terrà tra sabato 23 e domenica 24 con la formula della Final Four, e anticiperà, come di consueto, la partenza della stagione, in programma per domenica 1° ottobre 2023. Quest'anno il torneo si è disputato in periodo infrasettimanale per poter comprimere il calendario nel sandwich dei grandi impegni internazionali (Eurobasket 2022 e preparazione per i Mondiali 2023), ma le partite di Brescia hanno raccolto una scarsa partecipazione a livello di pubblico.

Ad

1995, anno della prima edizione a Casalecchio di Reno, la Legabasket non è l'unico organo interessato a una potenziale espansione verso mercati nuovi e ricchi in Medio Oriente. Anche Eurolega sta trattando Nonostante la Supercoppa si sia sempre disputata in Italia a partire dal lontano, anno della prima edizione a Casalecchio di Reno, la Legabasket non è l'unico organo interessato a una potenziale espansione verso mercati nuovi e ricchi in Medio Oriente. Anche Eurolega sta trattando per il possibile ingresso di un club di Dubai , sostenuto dai petrodollari degli sceicchi.

Serie A Coach Caja ha trasformato Scafati: "Focus su difesa, insieme e rispetto" IERI ALLE 17:33

Tutti i numeri di Victor Wembanyama, prossimo fenomeno NBA

Eurolega Dubai va all-in: 40 milioni per una nuova super-squadra di star 30/11/2022 ALLE 14:35