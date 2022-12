Segafredo Virtus Bologna che supera la Openjobmetis Varese con un pirotecnico 108-100. La squadra di Sergio Scariolo, Milano, Tortona, Segafredo ha 21 punti con 5 triple da capitan Belinelli, 15 punti da Cordinier, Mickey e Jaiteh (con 11 rimbalzi), 12 da Mannion e 6 punti ma 14 assist di Milos Teodosic (massimo in A eguagliato). Alla Openjobmetis non basta un Markel Brown da 27 punti, i 19 con 6 rimbalzi e 6 assist di Ross, i 18 di Johnson e i 13 punti ma con 2 su 9 da tre di Woldetensae. L'atteso big match di Masnago va allache supera lacon un pirotecnico. La squadra di reduce dal ko di Belgrado con la Stella Rossa in Eurolega e presentatasi senza Shengelia, Abass, Ojeleye e Bako (più Hackett non entrato), piazza il nono successo in campionato e resta capolista imbattuta a +2 su vincente a Sassari , e a +4 su trionfante nell'anticipo a Verona . Laha 21 punti con 5 triple da capitan, 15 punti da(con 11 rimbalzi), 12 da6 punti ma 14 assist di(massimo in A eguagliato). Allanon basta unda 27 punti, i 19 con 6 rimbalzi e 6 assist di, i 18 die i 13 punti ma con 2 su 9 da tre di

La gara vede la Virtus andare a +8 a fine primo quarto (20-28), Varese risale a -4, poi piomba a -11 e all'intervallo il tabellone di Masnago dice 56-47 per la Segafredo. Nella ripresa si prosegue a ritmo altissimo, la squadra di Scariolo vola a +21 grazie ad un break di 12-0 (47-68), ma la Openjobmetis non ci sta e al 30' è ancora a -10 sul 69-79. Nel quarto periodo la rimonta della squadra di Matt Brase arriva fino a -5 ma Bologna è squadra esperta, sa come punire gli errori degli avversari e sono Jaiteh, Belinelli e Mannion a lanciare gli ospiti sul +14, lo strappo definitivo. La Segafredo chiude con percentuali altissime (67% da due e 12 su 26 da tre), soprattutto piazza 32 assist a fronte di 15 palle perse (10 perse ma "solo" 19 assist per Varese).

Ad

Openjobmetis Varese - Segafredo Virtus Bologna 100-108

Serie A Milano si rialza dal mal d'Eurolega: trionfo a Sassari 92-63 2 ORE FA

Varese : Ross 19, Woldetensae 13, G. De Nicolao 5, Librizzi 3, Virginio ne, Ferrero, Brown 6, Caruso 8, Owens 7, Johnson 18. All. Brase.

: Ross 19, Woldetensae 13, G. De Nicolao 5, Librizzi 3, Virginio ne, Ferrero, Brown 6, Caruso 8, Owens 7, Johnson 18. All. Brase. Virtus Bologna: Cordinier 15, Mannion 12, Martini ne, Belinelli 21, Pajola 3, Jaiteh 15, Lundberg 3, Hackett ne, Mickey 15, Camara 7, Weems 11. All. Scariolo.

* * *

Germani Brescia ritrova la retta via, travolge 95-72 la Gevi Napoli, centra la terza vittoria di fila e aggancia Varese a 10 punti in classifica (la Gevi resta a 6 col terzo ko consecutivo). La squadra di Alessandro Magro si gode il miglior CJ Massinburg del campionato, autore di 24 punti con 9 su 15 al tiro e 4 triple; bene il solito Della Valle, 17 punti, positivo Kenny Gabriel con 15 mentre Tai Odiase domina sotto le plance aggiungendo 10 rimbalzi a 8 punti. Per Napoli invece ci sono 17 punti e 8 rimbalzi del solito JaCorey Williams, 12 a testa di Zanotti e Howard, e 11 del francese Michineau. La squadra di Buscaglia, ex di turno, paga nettamente il -17 a rimbalzo (49 a 32) e un disastroso 37% da due (13 su 35). Nonostante la sfortuna, con Caupain e Petrucelli fuori per diversi mesi , laritrova la retta via, travolgela, centra la terza vittoria di fila e agganciaa 10 punti in classifica (laresta a 6 col terzo ko consecutivo). La squadra disi gode il migliordel campionato, autore di 24 punti con 9 su 15 al tiro e 4 triple; bene il solito, 17 punti, positivocon 15 mentredomina sotto le plance aggiungendo 10 rimbalzi a 8 punti. Perinvece ci sono 17 punti e 8 rimbalzi del solito, 12 a testa di, e 11 del francese. La squadra di, ex di turno, paga nettamente il -17 a rimbalzo (49 a 32) e un disastroso 37% da due (13 su 35).

Al PalaLeonessa A2A è una gara a strappi, Brescia è avanti 26-15 alla prima pausa, Napoli ricuce nel secondo quarto col buon impatto di Zanotti e all'intervallo c'è comunque equilibrio sul 47-38. In avvio di rpresa la Gevi ci crede e si riavvicina sul -4, la Germani però è attenta, risponde con Odiase, Gabriel e Cournooh, e torna a +11: da lì è un monologo dei padroni di casa, Buscaglia viene espulso e Massinburg infila la bomba dell'81-60 del 30'. La gara è in archivio, sul parquet c'è spazio per le riserve e il finale è 95-72 per Brescia che tornerà in campo mercoledì in Eurocup in Lituania col Lietkabelis e intanto attende notizie dal mercato per avere almeno uno, se non due rinforzi.

Germani Brescia - Gevi Napoli 95-72

Brescia : Gabriel 15, Tanfoglio, Massinburg 24, Ghidini, Della Valle 17, Cobbins 8, Odiase 8, Burns 1, Laquintana 6, Cournooh 7, Moss 4, Akele 5. All. Magro.

: Gabriel 15, Tanfoglio, Massinburg 24, Ghidini, Della Valle 17, Cobbins 8, Odiase 8, Burns 1, Laquintana 6, Cournooh 7, Moss 4, Akele 5. All. Magro. Napoli: Zerini 3, Howard 12, Michineau 11, Dellosto 2, Matera ne, Davis 7, Uglietti, Williams 17, Stewart 8, Zanotti 12, Grassi. All. Buscaglia.

* * *

Dolomiti Energia Trentino che batte in volata 79-75 la Carpegna Prosciutto Pesaro e centra la terza vittoria in una settimana dopo quella di Venezia e Lele Molin che aggancia Tortona al quarto posto con 12 punti; gli adriatici, arrivati senza i lunghi Kravic e Totè, restano fermi a 10 e interrompono una serie di due vittorie ottenute con Brindisi e Sassari. L'Aquila, priva dell'infortunato Spagnolo, si gode i 16 punti ciascuno di Forray, Flaccadori (con 7 assist) e Atkins, i 15 di Crawford e la "doppia doppia" di un solido Mattia Udom da 14 punti e 12 rimbalzi. A Pesaro non bastano i 20 punti di Davide Moretti, i 18 di Abdur-Rahkman e e gli 11 di Valerio Mazzola, mentre Carlos Delfino chiude con 8 in 22' all'esordio stagionale. Prosegue il momento felice dellache batte in volatalae centra la terza vittoria in una settimana dopo quella di quella in casa in Eurocup contro Gran Canaria . Si tratta del quarto successo nelle ultime cinque uscite di campionato per la squadra diche agganciaal quarto posto con 12 punti; gli adriatici, arrivati senza i lunghi, restano fermi a 10 e interrompono una serie di due vittorie ottenute con. L', priva dell'infortunato, si gode i 16 punti ciascuno di(con 7 assist) e, i 15 die la "doppia doppia" di un solidoda 14 punti e 12 rimbalzi. Anon bastano i 20 punti di, i 18 die e gli 11 di, mentrechiude con 8 in 22' all'esordio stagionale.

La gara della BLM Group Arena vede Pesaro iniziare molto meglio e la squadra di Repesa tocca infatti il +9 nel secondo quarto. La reazione della Dolomiti Energia arriva pian piano, Crawford e Udom prendono la squadra sulle spalle e ricuciono lo strappo, visto che all'intervallo è 39-38 per la Carpegna Prosciutto. La musica non cambia nella ripresa, Trento è vicina ma Pesaro conserva la testa davanti con il duo Cheatam e Moretti che firmano il 58-55 del 30'. Gli ultimi 10' sono una vera battaglia, l'Aquila risponde prontamente con Crawford e Flaccadori per il 73-73, e va davanti con una tripla di capitan Forray per il 76-73. E' sempre l'italo-argentino a chiudere i conti coi tre liberi del definitivo 79-75. Resta l'amaro in bocca a Pesaro che paga le assenze fra i lunghi, evidenziato dal -15 a rimbalzo (44-29 per Trento, con 13 carambole in attacco).

Dolomiti Energia Trentino - Carpegna Prosciutto Pesaro 79-75

Trento : Morina, Gaye, Forray 16, Zangheri, Flaccadori 16, Udom 14, Crawford 15, Ladurner, Grazulis 2, Atkins 16, Lockett. All. Molin.

: Morina, Gaye, Forray 16, Zangheri, Flaccadori 16, Udom 14, Crawford 15, Ladurner, Grazulis 2, Atkins 16, Lockett. All. Molin. Pesaro: Abdur-Rahkman 18, Visconti, Moretti 20, Stazzonelli, Sablich, Mazzola 11, Gudmundsson 3, Charalampopoulos 7, Cheatham 8, Delfino 8. Al. Repesa.

* * *

Givova Scafati - Nutribullet Treviso 89-72

Scafati : Lamb 16, Thompson 10, Caiazza ne, Pinkins 16, De Laurentiis 2, Rossato 4, Monaldi ne, Tchintcharauli ne, Logan 24, Stone 6, Imbrò 7, Butjankovs 4. All. Caja.

: Lamb 16, Thompson 10, Caiazza ne, Pinkins 16, De Laurentiis 2, Rossato 4, Monaldi ne, Tchintcharauli ne, Logan 24, Stone 6, Imbrò 7, Butjankovs 4. All. Caja. Treviso: Banks 20, Iroegbu 4, Sarto ne, Zanelli 7, Jurkatamm, Vettori ne, Sorokas 9, Faggian ne, Cooke 8, Jantunen 1, Sokolowski 11, Simioni 10. All. Nicola.

* * *

Serie A Brindisi ritrova il successo con un super Reed: battuta 75-63 Venezia 9 ORE FA