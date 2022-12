La regular-season della LBA Serie A 2022-23 è in corso, anche sugli schermi di Eurosport, DMAX e NOVE. Sarà un campionato lungo e affascinante, che ci porterà fino alle Finals di giugno. Si riparte con l'EA7 Emporio Armani Milano campione in carica, ma la Virtus Segafredo Bologna è pronta per ravvivare la grande rivalità risorta negli ultimi anni. Il livello del campionato è sempre più alto, con Tortona e Venezia pronte a inserirsi nella corsa come terzo incomodo. Tanti gli italiani da seguire e le star anche sul palcoscenico dell'Eurolega: insomma, uno spettacolo che ogni settimana regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori dal campo.

Ecco i 5 temi più interessanti della 9a giornata di LBA Serie A.

La doppia faccia di Milano: asfittica in Eurolega, super-prolifica in campionato

67.7 punti a partita, il dato peggiore nella storia del torneo a girone unico e uno dei più bassi nell'epoca moderna. Quinto miglior attacco del campionato (83.4 di media) e atteggiamento e mentalità, alternando in maniera quasi inspiegabile la sua versione timida e insicura di Coppa a quella solida e compatta in campo nazionale. Coach Ettore Messina sembra essere riuscito a salvare il gruppo nonostante la lunga serie di traumi in Europa. Ora attende un'evoluzione positiva sul piano tecnico e caratteriale. Ultimo attacco in Eurolega con una media di, il dato peggiore nella storia del torneo a girone unico e uno dei più bassi nell'epoca moderna. Quinto miglior attacco del campionato (83.4 di media) e per la terza partita consecutiva sopra quota 90 (94.3 di media con 13.3 triple nel periodo). Con la netta vittoria di Sassari, l'EA7 Emporio Armani Milano prosegue nella sua stagione bifronte che va ben oltre l'ovvia differenza di livello tecnico e fisico tra le due competizioni. L'Olimpia gioca agli opposti per, alternando in maniera quasi inspiegabile la suadi Coppa a quellain campo nazionale. Coach Ettore Messina sembra essere riuscito a salvare il gruppo nonostante la lunga serie di traumi in Europa. Ora attende un'evoluzione positiva sul piano tecnico e caratteriale.

Marco Belinelli d'antan: season-high e decisivo nella vittoria di Varese

Marco Belinelli. Una settimana dopo averne sparati 16 con mitragliata spacca-partita : 21 con 5/9 dall'arco e una sfuriata in vecchio stile da 13 punti nel solo quarto periodo, quando Varese trova la forza di avvicinarsi sul -5 riaprendo una partita che sembrava già chiusa. Un canestro più bello, cinico e letale dell'altro, segnato con classe e maestria. In Eurolega avrà anche poco spazio, ma in LBA Belinelli è ancora sontuoso. La Virtus Bologna si mantiene capolista solitaria superando l'esame finora più complesso in campo italiano (trasferta di Masnago contro una Varese on-fire) con un'altra prestazione eroica di. Una settimana dopo averne sparati 16 con mitragliata spacca-partita nel primo quarto contro Brindisi , il Beli si ripete in meglio aggiornando il suo season-highe una sfuriata in vecchio stile da, quando Varese trova la forza di avvicinarsi sul -5 riaprendo una partita che sembrava già chiusa. Un canestro più bello, cinico e letale dell'altro, segnato con classe e maestria. In Eurolega avrà anche poco spazio, ma in LBA Belinelli è ancora sontuoso.

Tortona a gonfie vele, è ancora lei il terzo incomodo

102 punti, 25 canestri da due, 22 assist, 131 di valutazione sono tutti season-high per la formazione di coach Marco Ramondino. I dati più interessanti? La seconda doppia cifra consecutiva di Demonte Harper (15), finalmente un fattore vero anche in attacco. La maturazione continua di Leon Radosevic (12), sempre più inserito dopo le difficoltà di inizio anno. Il season-high di JP Macura (20), il terzo consecutivo dopo i 16 contro Napoli e i 14 contro Brescia. E Semaj Christon (16+8 assist) sempre più generale affermato. La differenza rispetto al seppur ottimo Chris Wright è nettissima. La doppia battuta d'arresto nelle trasferte di Brindisi e Brescia a cavallo della pausa per le nazionali è accantonata. Tortona torna a essere la terza forza del campionato sparando la miglior prestazione offensiva stagionale nel largo successo di Verona che riporta in attivo anche il bilancio lontano da casa (3-2):sono tutti season-high per la formazione di coach Marco Ramondino. I dati più interessanti? La seconda doppia cifra consecutiva di(15), finalmente un fattore vero anche in attacco. La maturazione continua di(12), sempre più inserito dopo le difficoltà di inizio anno. Il season-high di(20), il terzo consecutivo dopo i 16 contro Napoli e i 14 contro Brescia. E(16+8 assist) sempre più generale affermato. La differenza rispetto al seppur ottimo Chris Wright è nettissima.

David Logan, matador senza età

3-3), costruito su una serie vincente di scontri diretti nella zona rossa della classifica (Verona, Reggio Emilia, Treviso). Lui spara doppie cifre in continuazione, eccezion fatta per il passaggio a vuoto dello scorso weekend (solo 2 punti con 1/10 al tiro). Domenica, David Logan ha infilato il terzo ventello in 6 gare pareggiando il season-high del 20 novembre: 24 punti con 6/10 da due e 4/7 dall'arco, tanti quanti quelli recapitati sul fondo della retina a Sassari. Due exploit da giocatore eterno, arrivati (forse non per caso) proprio contro due sue ex squadre. Con 16.5 punti di media e il 40% abbondante da tre è già salito al sesto posto nella classifica marcatori. Una sola parola: infinito. Da quando è tornato in Serie A, a 39 anni abbondanti di età, la sua Givova Scafati ha un record in parità (), costruito su una serie vincente di scontri diretti nella zona rossa della classifica (Verona, Reggio Emilia, Treviso). Lui spara doppie cifre in continuazione, eccezion fatta per il passaggio a vuoto dello scorso weekend (solo 2 punti con 1/10 al tiro). Domenica, nel successo su Treviso ha infilatopareggiando il season-high del 20 novembre:, tanti quanti quelli recapitati sul fondo della retina a Sassari. Due exploit da giocatore eterno, arrivati (forse non per caso) proprio contro due sue ex squadre. Con 16.5 punti di media e il 40% abbondante da tre è già salito al sesto posto nella classifica marcatori. Una sola parola:

Reggiana, abbiamo un problema. Molto serio

Sette nelle ultime otto gare. un basket di bassa qualità, impantanata in una seria involuzione tecnica, tattica e soprattutto mentale. Quattro ko consecutivi. Ultimo posto in classifica in coabitazione con Treviso e Verona. Dopo la sconfitta di Bologna, maturata soltanto nel quarto periodo dopo trenta minuti giocati alla pari (e spesso anche in vantaggio), la Reggiana ha inanellato tre pesantissimi scivoloni contro quelle che, al momento, sono da considerarsi dirette rivali nella corsa per salvezza (Verona, Scafati e Trieste). Nonostante un girone di FIBA Champions League ancora aperto e un roster costruito con ben altri obiettivi, la squadra di coach Max Menetti continua a esprimere, impantanata Nel ko contro Trieste si è visto un gioco stentato per quasi trenta minuti, con un primo tempo modestissimo da soli 26 punti segnati. Andrea Cinciarini (20+16 assist, entrambi season-high) è l'unico a salvarsi anche per atteggiamento e carattere in una zattera che sta navigando senza meta nell'Oceano in burrasca. I fischi violentissimi del Palabigi chiedono una reazione che ancora non si vede. O qualche altra testa dopo quella, non certo rimpianta, di Kassius Robertson.

