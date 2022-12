UNAHOTELS Reggio Emilia, che ha deciso di esonerare coach Massimiliano Menetti e di affidare la guida tecnica della prima squadra a Dragan Sakota. Classe 1952, l'allenatore serbo vanta ormai un'esperienza quasi quarantennale da head coach e, subentrando in corsa nella scorsa stagione, ha contribuito non poco alla salvezza del Casademont Saragozza in Liga ACB. Tra le tappe più significative del suo percorso, le esperienze con club dal grande blasone, quali Paok Salonicco, Fortitudo Bologna, Trabzonspor, AEK Atene, Stella Rossa di Belgrado. Dopo nove giornate di LBA Serie A 2022-23 , salta la seconda panchina, dopo l'avvicendamento tra Alessandro Rossi e Attilio Caja alla Givova Scafati. A cambiare stavolta è la, che ha deciso die di affidare la guida tecnica della prima squadra a. Classe 1952, l'allenatore serbo vanta ormai un'esperienza quasi quarantennale dae, subentrando in corsa nella scorsa stagione, ha contribuito non poco alla salvezza delin Liga ACB. Tra le tappe più significative del suo percorso, le esperienze con club dal grande blasone, quali Paok Salonicco, Fortitudo Bologna, Trabzonspor, AEK Atene, Stella Rossa di Belgrado.

Il nuovo coach biancorosso, che arriverà a Reggio nell'Emilia in settimana dopo aver espletato le varie pratiche legate al suo tesseramento, in carriera ha vinto un campionato greco e una Coppa di Grecia, entrambi con l'AEK Atene ma a 16 anni di distanza l'uno dall'altra (2001-02 e 2017-18). Con lo stesso club ha anche conquistato la Basketball Champions League 2017-18, superando 100-94 in finale l'AS Monaco grazie a un Mike Green formato MVP e ai 16 punti di Kevin Punter, oggi stella del Partizan Belgrado in EuroLega

Decisiva, ai fini del cambio in panchina, la sconfitta della Reggiana nel posticipo del 9° turno d'andata. Sul parquet del PalaBigi, la formazione biancorossa ha infatti incassato il k.o. (79-84) contro la Pallacanestro Trieste, segnando peraltro soltanto 26 punti nel 1° tempo e vanificando così la super prova del solito Andrea Cinciarini. Il playmaker ha chiuso infatti con 20 punti e 16 assist, ma non ha potuto evitare la quarta sconfitta consecutiva in campionato (7 k.o. in 9 partite) e ha dovuto assistere ai fischi di un pubblico in aperta contestazione a fine gara.

