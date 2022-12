A cura di Daniele Fantini. La cura di coach Attilio Caja va ben oltre le vittorie negli scontri diretti con le avversarie che lottano per la salvezza. Ora Scafati si concede anche il lusso di sgambettare la capolista, infliggendo alla Virtus Bologna il primo ko stagionale in campionato. E di aggravare il momento negativo . La cura di coach Attilio Caja va ben oltre le vittorie negli scontri diretti con le avversarie che lottano per la salvezza. Ora Scafati si concede anche il lusso di sgambettare la capolista, infliggendo alla Virtus Bologna. E di aggravare il momento negativo dopo il terribile -46 incassato venerdì sera al Pireo

La Givova scende sul parquet della Segafredo Arena con l'atteggiamento di una squadra pronta a lottare su ogni possesso, con filosofia "cajana" già ampiamente assorbita da tempo. E non perdona nulla alla Bologna distratta e confusionaria del secondo periodo, scazzottata con un parzialone di 20-0 generato da palle perse banali ed errori gravi nelle letture offensive. Coach Scariolo, costretto a rinunciare all'infortunato Semi Ojeleye e con Alessandro Pajola uscito malconcio dalla trasferta greca, lascia a riposo Milos Teodosic e Isaia Cordinier. Ma, quando ha bisogno di attingere risorse dal collettivo per svoltare la partita, si accorge di avere una panchina corta e una squadra in evidente down mentale.

Il parzialone del secondo quarto, acceso dal debutto straordinario di Stan Okoye (18 punti e 10 rimbalzi in 22' dalla panchina prima di uscire per falli), dalla classe infinita di David Logan (17) e dalle spingardate di Kruize Pinkins (16), lancia un'incredula Scafati sul +11 all'intervallo lungo (30-41). Il cuscinetto in doppia cifra permetterà di assorbire con successo la lunga rincorsa avversaria, fermatasi a un solo punto dall'aggancio a tre minuti dalla sirena. La coltellata finale porta invece la firma di Doron Lamb (13), che infila la bomba del +6 a un minuto dalla fine, lasciando poi a Pinkins l'onore e l'onore di mettere il risultato in ghiaccio dalla lunetta. Nel mezzo, un paio di forzature dall'arco di Hackett e Belinelli non permettono alla Virtus di andare oltre nella rimonta.

Scafati dimostra di avere grandi potenzialità offensive nonostante una rotazione ridotta a soli 8 elementi (decisivo l'ottimo 13/26 dall'arco) e una solidità difensiva e mentale capace di competere contro avversari più fisici e di qualità generale più elevata. La Virtus paga le tante palle perse (16), la serata di scarsa efficacia dall'arco (31%) e, nel complesso, dà l'impressione di avere poche vere carte da mettere sul tavolo per riprendere la partita in mano. Non bastano le grandi sfuriate di Daniel Hackett (18) e Nico Mannion (17), protagonista offensivo assoluto nella ripresa dopo un primo tempo chiuso a secco. Qualche segnale di miglioramento da Toko Shengelia (13 in 20 minuti), cui manca però ancora condizionamento fisico e ritmo-gara.

Segafredo Virtus Bologna - Givova Scafati 77-84

Virtus : Mannion 17, Weems 11, Bako, Lundberg 9, Mickey 7; Belinelli, Shengelia 13, Hackett 18, Jaiteh 2, Camara. N.e.: Pajola, Martini. All.: Scariolo.

: Mannion 17, Weems 11, Bako, Lundberg 9, Mickey 7; Belinelli, Shengelia 13, Hackett 18, Jaiteh 2, Camara. N.e.: Pajola, Martini. All.: Scariolo. Scafati: Thompson 8, Pinkins 16, Stone 5, Rossato 4, Logan 17; Lamb 13, Imbrò 3, Okoye 18. N.e.: Caiazza, De Laurentiis, Monaldi, Tchintcharauli. All.: Caja.

A cura di Davide Fumagalli. Il derby veneto del PalaVerde è della Tezenis Verona che si impone 79-77 sulla Nutribullet Treviso e si aggiudica lo scontro salvezza. La squadra di Marcelo Nicola incappa nella quarta sconfitta di fila e resta a 4 punti, in fondo alla classifica con Reggio Emilia, mentre la Scaligera centra il secondo successo esterno del suo campionato e si porta a 8, dunque +4 dalla zona "calda". Ai padroni di casa non basta un buon 14 su 30 tre ma pesano le 22 palle perse: brilla Iroegbu con 25 punti, Sorokas ne aggiunge 18 mentre Cooke chiude con 10 punti e 11 rimbalzi, serataccia invece per Adrian Banks, appena 6 punti con 2 su 8 al tiro e 7 perse. Dall'altra parte invece Verona tira malissimo da fuori, 5 su 25, ma bilancia col 67% da due: spicca Anderson con 21 punti, Holman ne aggiunge 15, e Cappelletti finisce con 14 punti, 5 rimbalzi, 6 assist e i liberi che chiudono il discorso.

La gara del PalaVerde vede una partenza lanciata della Nutribullet, la squadra di Marcelo Nicola tocca il +14 sul 23-9, ma lì arriva la reazione di Verona, controbreak di 13-3 e equilibrio sul 26-22 alla prima pausa. Nel secondo quarto si prosegue a fiammate, Treviso rimane davanti sul +5, la Tezenis risponde con Anderson per il +6 e all'intervallo è vantaggio gialloblu sul 43-39. La musica non cambia nella ripresa, la Nutribullet resta in scia con Iroegbu e Sorokas, e al 30' è -3 sul 57-60. Botta e risposta anche nei 10' conclusivi, Verona scappa a +7, Treviso ricuce più volte fino al -1, poi sul 73-74 arriva la rubata e il canestro del +3 di Casarin a 24" dalla fine. A chiudere il discorso ci pensa Cappelletti con tre liberi a segno che vanificano anche l'ultima speranza di Iroegbu, la tripla del momentaneo -1 sul 76-77.

Nutribullet Treviso - Tezenis Verona 77-79

Treviso : Banks 6, Iroegbu 25, Sarto ne, Zanelli 9, Jurkatamm 3, Vettori ne, Sorokas 18, Faggian ne, Cooke 10, Jantunen 2, Sokolowski 4, Simioni. All. Nicola.

: Banks 6, Iroegbu 25, Sarto ne, Zanelli 9, Jurkatamm 3, Vettori ne, Sorokas 18, Faggian ne, Cooke 10, Jantunen 2, Sokolowski 4, Simioni. All. Nicola. Verona: Cappelletti 14, Holman 15, Ferrari ne, Casarin 4, Johnson 11, Bortolani, Candussi ne, Rosselli 2, Anderson 21, Udom ne, Sanders 4, Smith 8. All. Ramagli.

