Germani Brescia che alla ripresa del campionato supera 83-58 la Bertram Yachts Tortona nella settima giornata di Serie A. La Leonessa chiude una striscia di tre sconfitte, centra la terza vittoria stagionale e si porta a 6 punti mentre il Derthona incassa il secondo stop consecutivo e resta fermo a 10, raggiunto da Varese al terzo posto. La Germani è guidata da Amedeo Della Valle che torna in versione MVP: per lui 24 punti con 4 triple e 8 su 8 ai liberi. Al suo fianco buone prove per Cournooh, 14 punti, e per Petrucelli, 12 con 6 rimbalzi e 6 assist, senza dimenticare i 12 rimbalzi di Cobbins uniti a 4 punti. Dall'altra parte Tortona paga l'assenza del centro Cain e non bastano i 14 punti di un nervoso JP Macura (1 su 7 da tre), i 13 di Daum, gli 11 di Severini e i 10 di un Christon poco efficace (3 su 12 dal campo). La pausa per la Nazionale fa bene allache alla ripresa del campionato superalanella settima giornata di Serie A. Lachiude una striscia di tre sconfitte, centra la terza vittoria stagionale e si porta a 6 punti mentre ilincassa il secondo stop consecutivo e resta fermo a 10, raggiunto daal terzo posto. Laè guidata dache torna in versione MVP: per lui 24 punti con 4 triple e 8 su 8 ai liberi. Al suo fianco buone prove per, 14 punti, e per, 12 con 6 rimbalzi e 6 assist, senza dimenticare i 12 rimbalzi diuniti a 4 punti. Dall'altra partepaga l'assenza del centroe non bastano i 14 punti di un nervoso(1 su 7 da tre), i 13 di, gli 11 die i 10 di unpoco efficace (3 su 12 dal campo).

CJ Massinburg deruba Candi e vola a schiacciare

La gara del PalaLeonessaA2A vede un buon avvio di Tortona che si porta sul 10-4 con una bella schiacciata di Daum, Brescia si sveglia e sono Della Valle, Petrucelli e Gabriel a produrre un parziale di 16-2 a suon di triple che vale l'allungo sul 20-12, diventato 22-16 alla prima pausa. La Bertram Yachts viene rimessa in pista da Filloy e Radosevic ma la Germani va il doppio, Massinburg firma il nuovo +8 e poi ancora Della Valle sale in cattedra col canestro del +10, il gioco da 4 punti per il +15 e poi arriva il massimo vantaggio sul +16, 41-25. Nonostante le difficoltà la squadra di Ramondino rimane a galla e Severini firma la bomba del -11 all'intervallo, 43-32.

All'inizio del secondo tempo l'inerzia rimane al Derthona, Daum e Macura si ergono a protagonisti e gli ospiti arrivano fino al -2 sul 49-47. La squadra di Magro vede le streghe, teme l'ennesima beffa e sono Cournooh e ancora Della Valle a produrre un controbreak di 12-4 per un nuovo strappo sul 61-51 al 30'. Nel quarto periodo la Germani scappa nuovamente con Cobbins e Petrucelli per il +14, Daum e Macura hanno l'ultimo sussulto per il -8, ma ancora Della Valle va a segno con la triple del +11 sul 77-66 che sostanzialmente chiude il discorso. Poco dopo Macura si fa prendere dal nervosismo e chiude la gara col suo quinto fallo, e Cournohh chiude il discorso con due canestri per il definitivo 83-68.

Giocatona di Daum: palleggio dietro schiena e inchiodata

Nel prossimo turno Brescia giocherà in casa di Trieste in uno dei due anticipi del sabato, dopo la trasferta di mercoledì in Transilvania contro il Cluj-Napoca per l'Eurocup, mentre Tortona giocherà domenica alle 16 in casa contro la Gevi Napoli.

Germani Brescia - Bertram Yachts Tortona 83-68

Brescia : Gabriel 9, Della Valle 24, Petrucelli 12, Cobbins 4, Cournooh 14, Massinburg 4, Odiase 6, Burns 2, Laquintana 2, Akele 6, Moss ne, Tanfoglio ne. All. Magro.

: Gabriel 9, Della Valle 24, Petrucelli 12, Cobbins 4, Cournooh 14, Massinburg 4, Odiase 6, Burns 2, Laquintana 2, Akele 6, Moss ne, Tanfoglio ne. All. Magro. Tortona: Christon 10, Filloy 9, Harper 5, Daum 13, Radosevic 6, Mortellaro, Errica ne, Candi, Tavernelli, Severini 11, Macura 14, Filoni ne. All. Ramondino.

