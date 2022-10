Dopo tre sconfitte di fila tra campionato e Eurocup, la Dolomiti Energia Trentino ritrova il sorriso battendo 75-68 la Givova Scafati nel match che apre il programma domenicale della 5a giornata di Serie A. Terza successo in campionato per l'Aquila di Lele Molin che sale a 6 punti mentre i campani, reduci dalla prima vittoria contro Verona, restano fermi a 2 e senza soddisfazioni lontano dal PalaMangano. Decisivo "El Capitan" Toto Forray, 13 punti, che segna la tripla decisiva per il +5 a un minuto dal termine: Trento ha anche 18 punti da Flaccadori, top scorer, e 13 con 8 rimbalzi del solito solidissimo Atkins. La formazione di Alessandro Rossi fa comunque un'ottima figura, si conferma un osso duro da rodere come visto anche a Venezia e Brescia, e può ripartire dal positivo Rossato, 14 punti con 5 rimbalzi e 6 su 9 al tiro, e dai 13 a testa delle guardie Lamb e Logan, quest'ultimo autore di tre bombe.

La Dolomiti Energia tornerà in campo mercoledì 2 novembre in Eurocup a Tel Aviv contro l'Hapoel, alle 18.45, mentre in campionato domenica prossima alle 17.30 avrà la sfida contro la Tezenis Verona (in chiaro su DMax). Scafati invece giocherà in casa contro Varese, domenica alle 16 al PalaBarbuto di Napoli.

: Forray 13, Flaccadori 18, Grazulis 9, Atkins 13, Lockett, Conti 2, Spagnolo 7, Udom 6, Crawford 7, Calamita ne. All. Molin. Scafati: Lamb 13, Pinkins, Landi 2, Logan 13, Stone 9, Thompson 9, De Laurentiis, Rossato 14, Monaldi 9, Ikangi 1. All. Rossi.

