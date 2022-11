Basket

Serie A, highlights: Givova Scafati-Unahotels Reggio Emilia 61-59

Serie A - Sconfitta in volata per la Unahotels Reggio Emilia che perde al PalaMangano contro la Givova Scafati. La formazione di Attilio Caja, grande ex di turno, centra il secondo successo in campionato e aggancia proprio la Reggiana a 4 punti nel gruppone che chiude la classifica e che comprende anche Verona, Trieste e Treviso.

00:03:03, un' ora fa