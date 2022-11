Basket

Serie A, highlights: Nutribullet Treviso-EA7 Emporio Armani Milano 80-93

Serie A - Alla difficile settimana in Eurolega, con due sconfitte interne, l'EA7 Emporio Armani Milano risponde col successo in campionato al PalaVerde contro la Nutribullet Treviso e resta in scia alla capolista Virtus Bologna. Brilla Mitrou-Long con 19 punti, seguito da Davies con 18.

00:03:03, un' ora fa