Serie A, highlights: Segafredo Virtus Bologna-Happy Casa Brindisi 98-68

Serie A - Le fatiche di Eurolega, con la doppia sconfitta in volata con Panathinaikos e Anadolu Efes, non fermano la Segafredo Virtus Bologna che prosegue la sua marcia incredibile in campionato. Al PalaDozza la formazione di Sergio Scariolo travolge 98-68 la Happy Casa Brindisi nell'ottava giornata di Serie A e resta capolista imbattuta, 8-0, a +2 sull'EA7 Emporio Armani, vincente contro Treviso.

00:02:03, un' ora fa