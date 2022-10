EA7 Emporio Armani Milano che liquida senza troppi problemi la matricola Tezenis Verona per 78-54, una sfida che in A non si vedeva da oltre 20 anni. La gara si decide di fatto nel primo periodo, chiuso 23-6, poi da lì in avanti Milano gestisce e arriva fino al +37 (74-47) nel quarto periodo: coach Ettore Messina fa ruotare tutti i propri giocatori, i migliori sono Ricci, Thomas e capitan Melli, tutti con 13 punti. Per Verona l'unico in doppia cifra è Anderson con 10 punti. Dopo il ko di Venezia e quello di Barcellona in Eurolega , ritrova il sorriso l'che liquida senza troppi problemi la matricolaper, una sfida che in A non si vedeva da oltre 20 anni. La gara si decide di fatto nel primo periodo, chiuso 23-6, poi da lì in avanti Milano gestisce e arriva fino al +37 (74-47) nel quarto periodo: coachfa ruotare tutti i propri giocatori, i migliori sonoe capitan, tutti con 13 punti. Perl'unico in doppia cifra ècon 10 punti.

Seconda vittoria di fila della Openjobmetis Varese che piega in volata 87-85 la Nutribullet Treviso e rimane nella fascia alta della classifica. Match equilibrato a Masnago e deciso nel finale dai due liberi di Owens per il sorpasso, e da quello di De Nicolao per il definitivo 87-85, con gli ospiti che invece si fermano sul ferro con Iroegbu, Sokolowski e Sorokas. La formazione di Matt Brase si gode la prova monstre di Jaron Johnson da 28 punti in 32', sorretto dai 14 di Markel Brown e dagli 11 di Ross. Per la Nutribullet ci sono i 21 di Banks e i 15 con 7 rimbalzi e 5 assist di Iroegbu.

Dopo 25 giorni e cinque sconfitte di fila, la Unahotels Reggio Emilia ritrova la vittoria battendo 92-78 la Happy Casa Brindisi, e riesce finalmente a trionfare nel rinnovato PalaBigi. La formazione di Max Menetti spacca la gara nei due periodi centrali, vola a +12 a fine terzo periodo e addirittura tocca il +20 nell'ultimo parziale, prima che gli ospiti rosicchino qualche punto per il 92-78 conclusivo. Sugli scudi Michele Vitali, 20 punti, bene il solito Cinciarini, 10 con 9 assist e 5 rimbalzi, solido Reuvers con 17 punti, 6 rimbalzi e 2 stoppate, e buon esordio stagionale per Strautins con 12 punti. Nella Happy Casa, che tira 6 su 20 da tre, ci sono 14 punti di Bowman, 13 di Burnell e 12 di Perkins.

Nel posticipo arriva la prima vittoria in campionato per la Pallacanestro Trieste che piega la Gevi Napoli al PalaBarbuto col punteggio di 91-89 dopo un tempo supplementare. La squadra di Buscaglia tocca il +12 nel primo quarto, gli ospiti però non mollano e all'intervallo sono avanti 42-39. La formazione giuliana conduce per larghi tratti della ripresa, tocca il +5 (67-62) ma proprio a fil di sirena viene raggiunta sull'80-80 dal canestro di Michineau. Nell'overtime Trieste va ancora a condurre, Gaines spezza l'equilibrio col canestro del 91-89, poi segna i liberi del +3 e a fil di sirena stavolta Napoli non è fortunata, col tiro di Howard sputato dal ferro. Primo successo in carriera per il 30enne coach Marco Legovich, con Gaines, 29 punti, e Bartley, 21, sugli scudi. Per la Gevi non bastano i 23 punti di Robert Johnson, i 20 con 12 rimbalzi di JaCorey Williams e i 16 di Stewart.

Nel secondo anticipo del sabato vittoria allo scadere per la Carpegna Prosciutto sul campo della Germani Brescia, 98-97. La Vuelle, che la settimana prima aveva perso in casa in overtime contro Napoli, risorge contro la Leonessa, piegata dalla tripla sulla sirena di Kwam Cheatham, top scorer dei suoi con 27 punti, spalleggiato dai 22 di Abdur-Rahkman e dai 16 di Moretti; a Brescia non bastano i 28 punti con 13 su 15 ai liberi di Della Valle, i 17 di Petrucelli e i 14 di Odiase.

Openjobmetis Varese - Nutribullet Treviso 87-85

Varese : Ross 11, Woldetensae 2, De Nicolao 3, Reyes ne, Librizzi 3, Virginio ne, Ferrero 6, Brown 14, Caruso 10, Owens 10, Johnson 28. All. Brase.

: Ross 11, Woldetensae 2, De Nicolao 3, Reyes ne, Librizzi 3, Virginio ne, Ferrero 6, Brown 14, Caruso 10, Owens 10, Johnson 28. All. Brase. Treviso: Banks 21, Iroegbu 15, Sarto, Zanelli 8, Jurkatamm 3, Vettori ne, Sorokas 9, Faggian ne, Cooke 8, Jantunen 11, Sokolowski 8, Simioni 2. All. Nicola.

EA7 Emporio Armani Milano - Tezenis Verona 78-54

Milano : Thomas 13, Tonut 1, Ricci 13, Biligha 2, Alviti 3, Davies 9, Pangos 3, Melli 13, Baron 9, Hall 5, Hines 4, Datome 3. All. Messina.

: Thomas 13, Tonut 1, Ricci 13, Biligha 2, Alviti 3, Davies 9, Pangos 3, Melli 13, Baron 9, Hall 5, Hines 4, Datome 3. All. Messina. Verona: Cappelletti 2, Holman 4, Imbrò 8. Anderson 10, Smith 9, Ferrari ne, Casarin 2, Johnson 8, Candussi 5, Rosselli, Udom 6. All. Ramagli.

Unahotels Reggio Emilia - Happy Casa Brindisi 92-78

Reggio Emilia : Robertson 6, Funderburk, Anim 11, Reuvers 17, Hopkins 8, Strautins 12, Vitali 20, Cinciarini 10, Olisevicius 7, Diouf, Stefanini 1, Cipolla ne. All. Menetti.

: Robertson 6, Funderburk, Anim 11, Reuvers 17, Hopkins 8, Strautins 12, Vitali 20, Cinciarini 10, Olisevicius 7, Diouf, Stefanini 1, Cipolla ne. All. Menetti. Brindisi: Etou 5, Burnell 13, Reed 10, Bowman 14, Mascolo 11, Mezzanotte 9, Riismaa, Bayehe 4, Perkins 12, Bocevski, Manfredi ne. All. Vitucci.

Gevi Napoli - Pallacanestro Trieste 89-91 d1ts

Napoli : Zerini 2, Howard 8, Johnson 23, Michineau 10, Stewart 16, Agravanis 4, Williams 20, Zanotti 9, Uglietti, Dellosto ne, Matera ne, Grassi ne. All. Buscaglia.

: Zerini 2, Howard 8, Johnson 23, Michineau 10, Stewart 16, Agravanis 4, Williams 20, Zanotti 9, Uglietti, Dellosto ne, Matera ne, Grassi ne. All. Buscaglia. Trieste: Gaines 29, Davis 9, Spencer 4, Deangeli 6, Bartley 23, Pacher 14, Bossi 2, Vildera 8, Campogrande, Rolli ne. All. Legovich.

Germani Brescia - Carpegna Prosciutto Pesaro 97-98

Brescia : Gabriel 10, Della Valle 28, Caupain 7, Petrucelli 17, Odiase 14, Tanfoglio ne, Massinburg, Cobbins 5, Burns 2, Cournooh 4, Moss 4, Akele 6. All. Magro.

: Gabriel 10, Della Valle 28, Caupain 7, Petrucelli 17, Odiase 14, Tanfoglio ne, Massinburg, Cobbins 5, Burns 2, Cournooh 4, Moss 4, Akele 6. All. Magro. Pesaro: Kravic 8, Visconti 12, Moretti 16, Mazzola, Cheatham 27, Abdur-Rahkman 22, Stazzonelli ne, Sablich ne, Charalampopoulos 5, Totè 8. All. Repesa.

