Serie A dopo sei giornate. Ad operare il cambio è la Givova Scafati che, ultima in classifica con un record di una vinta e cinque perse assieme all'altra neopromossa Tezenis Verona, ha deciso di risolvere il contratto con Alessandro Rossi, il coach che ha riportato nella massima serie il club campano, e di affidare la panchina all'esperto Attilio Caja. Alla pausa del campionato per lasciare spazio alla Nazionale di Gianmarco Pozzecco nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 , cambia la prima panchina indopo sei giornate. Ad operare il cambio è lache, ultima in classifica con un record di una vinta e cinque perse assieme all'altra neopromossa, ha deciso di risolvere il contratto con, il coach che ha riportato nella massima serie il club campano, e di affidare la panchina all'esperto

Ad

Rossi paga Scafati. "Ringrazio vivamente Alessandro, al quale mi sento profondamente legato da un rapporto di sincera amicizia. Mai come stavolta, dopo tanti anni di gestione societaria, sono addolorato di questa scelta, purtroppo necessaria. L’intera società è profondamente grata ad Alessandro Rossi per i risultati storici e straordinari che ci ha regalato: il raggiungimento della serie A è stato anche suo", le parole del patron Nello Longobardi. paga la sconfitta per 101-93 contro l'Openjobmetis Varese nell'ultimo turno di campionato, il primo giocato al PalaMangano di. "", le parole del patron

Serie A Forray decisivo, Trento piega Scafati 75-68 e ritrova il successo 30/10/2022 ALLE 17:00

Via Rossi, dentro dunque Attilio Caja, "coach navigato, che si è sempre distinto per le sue qualità tecniche e per le grandi capacità di gestione delle prestazioni di ogni singolo atleta: tutte doti che metterà al servizio della Givova Scafati alla ricerca della salvezza in massima serie", si legge sul sito di Scafati. Pavese, classe 1961, nella scorsa stagione Caja ha condotto la Unahotels Reggio Emilia al settimo posto in campionato, al primo turno playoff (0-3 contro Milano) e alla finale di FIBA Europe Cup persa coi turchi del Bahcesehir.

Highlights: Scafati-Varese 93-101

Serie A Prima vittoria per Scafati, sorridono Brindisi, Napoli e Sassari 23/10/2022 ALLE 19:42