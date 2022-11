Basket

Serie A, verso Verona-Trento: la ricetta di coach Ramagli e della Tezenis per uscire dalla crisi

SERIE A - Reduce da 5 sconfitte di fila, la Tezenis Verona va a caccia del riscatto nella gara di domenica contro la Dolomiti Energia Trentino, alle ore 17.30 su Discovery Plus e in chiaro su DMax (52 del digitale terrestre e 170 di Sky). Siamo andati a trovare la Scaligera, questo il pensiero di coach Ramagli, di Rosselli, di Casarin e di Imbrò per uscire dalla crisi.

00:00:57, un' ora fa