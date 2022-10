Nuovo giorno, nuova conduzione, stesso canale e stesso spirito. Basket Zone, il magazine settimanale dedicato al campionato italiano e prodotto da Warner Bros. Discovery Italia, torna su DMAX venerdì 21 ottobre 2022 con la prima puntata di una nuova e intensissima stagione sotto canestro.

venerdì alle 00:10, Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin ci presenteranno “palla a due” le sfide del fine settimana con interviste, anticipazioni, chiavi tattiche, statistiche, campioni, giocate e tutto quel che c'è da sapere Ognici presenteranno “palla a due” le sfide del fine settimana cone tutto quel che c'è da sapere su una LBA Serie A dalle premesse realmente spettacolari

Mezz’ora di magazine e passione a spicchi tutti i venerdì poco dopo la mezzanotte su DMAX - canale 52 del digitale terrestre, 28 Tivù Sat e 170 di Sky - e in replica su Eurosport 2 prima del match di sabato.

Warner Bros. Discovery trasmette LIVE due match per ogni giornata di regular season su Eurosport 2. Inoltre, tutte le settimane sarà trasmessa una partita domenicale in chiaro su DMAX e ogni mese un big-match di campionato in diretta sul NOVE (canale 9 del digitale terrestre e Tivù Sat, 145 di Sky).

Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano è il primo big match di campionato fra due delle squadre che hanno vinto lo scudetto nell’ultimo triennio. L’Olimpia è in testa a punteggio pieno, Venezia insegue con due successi, e per l'occasione Venezia-Milano sarà in chiaro sul NOVE dalle 18.05 con la preview di Giulia Cicchinè e Guido Bagatta inviati bordocampo.

