7° successo stagionale in Bertram Yachts Derthona Tortona. La squadra allenata da Marco Ramondino, dopo una prima metà di gara caratterizzata dall'epica rimonta della Tezenis Verona, grazie alle triple di Karvel Anderson e alla leadership indiscussa di Alessandro Cappelletti, surclassa però gli avversari sul parquet dell'AGSM Forum, imponendosi 102-80 e conquistando quei due punti che le consentono di affiancare l'2° posto in classifica. Ilin Serie A LBA 2022-23 matura grazie al 2° tempo più prolifico della stagione, almeno finora, giocato dalla. La squadra allenata da Marco Ramondino, dopo una prima metà di gara caratterizzata dall'epica, grazie allee alladi, surclassa però gli avversari sul parquet dell'AGSM Forum,e conquistando quei due punti che le consentono di affiancare l' EA7 Emporio Armani Milano alin classifica.

I Leoni tortonesi vengono trascinati da un Semaj Christon formato MVP. Il playmaker statunitense mette insieme 16 punti (6/8 dal campo) e 5 assist, risultando decisivo nell'allungo con cui Tortona cambia completamente volto al match durante la seconda metà del 3° quarto, prima di dilagare negli ultimi dieci minuti dei tempi regolamentari grazie a un Demonte Harper on-fire (13 punti nel 4° quarto) e alle giocate di Leon Radosevic. La Tezenis si scioglie invece di colpo, dopo aver giocato con grinta e coralità per oltre venticinque minuti, ed è costretta a restare sul fondo della classifica, in quel gruppone di cinque squadre ferme a quota 4 punti.

La partita

Partenza-sprint per la Bertram Yachts, che sfrutta subito le amnesie difensive dei padroni di casa per far valere 1vs1 brucianti dei suoi esterni e andare all'assalto del ferro avversario per lo 0-6 con cui si apre questo anticipo. Verona deve attendere oltre tre minuti per sbloccarsi a livello offensivo, col buon taglio di Aric Jeremiah Holman, ma è Alessandro Cappelletti a trascinare i compagni, indossando alla perfezione - come tante altre volte finora in stagione - i panni del go-to-guy. Il playmaker firma un 5-0 personale che permette al club scaligero di ritornare a un solo possesso di distanza (10-13), ma la Tezenis si spegne nuovamente e Tortona scappa via con le grandi penetrazioni di Semaj Christon fino al 14-25 con cui si chiude il 1° quarto. La formazione allenata da coach Ramondino mantiene l'inerzia del match tra le proprie mani, ma offensivamente inanella una serie di forzature andando ad affrettare troppi tiri. Le triple di Karvel Markeese Anderson (4/5 nel 2° quarto), il grande lavoro nel pitturato avversario della coppia Johnson-Smith e l'entusiasmo di un AGSM Forum davvero caldissimo, trascinano così i padroni di casa alla rimonta e perfino al sorpasso (41-36) suggellato dai liberi di Cappelletti. I Leoni si aggrappano al talento di Ariel Filloy (8 punti nel 2° quarto), ma non trovano alternative offensive all'italo-argentino e incassano perfino l'incredibile buzzer di Anderson, il quale firma così il 44-38 di metà gara.

Il duello tra Anderson e Christon si rinnova anche nel 3° quarto. Il tiratore della Tezenis continua a far grandinare triple sul parquet amico (6/8 e 20 punti a fine 3° quarto), mentre il playmaker della Bertram Yachts si mette in proprio con canestri di pregevole fattura e assist a profusione per i compagni. L'attacco di Verona s'inceppa improvvisamente, anche se Giordano Bortolani prova a tenerlo in ritmo con punti pesanti, mentre Leon Radosevic comincia a dominare nel pitturato avversario e, con ottimi movimenti spalle a canestro, firma il 61-66 a fine 3° quarto. A cavallo di questo periodo e dell'ultimo dei tempi regolamentari matura però il break decisivo, capace di indirizzare definitvamente la sfida. Il club scaligero non segna per tre minuti, mentre gli ospiti beneficiano di un devastante Demonte Harper (13 punti nell'ultima frazione) e dilagano.

Il tabellino

Tezenis Verona - Bertram Yachts Derthona Tortona 102-80

Verona : Cappelletti 13, Smith 6, Holman 9, Ferrari, Casarin, Johnson 15, Bortolani 11, Candussi, Rosselli n.e., Anderson 22, Udom, Sanders 4. All . Ramagli.

: Cappelletti 13, Smith 6, Holman 9, Ferrari, Casarin, Johnson 15, Bortolani 11, Candussi, Rosselli n.e., Anderson 22, Udom, Sanders 4. . Ramagli. Tortona: Christon 16, Mortellaro n.e., Candi 2, Tavernelli, Filloy 13, Severini 4, Harper 15, Daum 11, Cain 11, Radosevic 12, Macura 18, Filoni. All. Ramondino.

* * *

