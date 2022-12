Dopo la sconfitta di domenica pomeriggio al Forum , il ds della UnaHotels Reggio Emilia, Filippo Barozzi, aveva annunciato movimenti imminenti sul mercato in entrata. La promessa si è concretizzata nelle prime ore del pomeriggio di oggi, lunedì 12 dicembre, con l'ingaggio fino al termine della stagione di, combo-guard classe 1999, 193 cm per 91 kg.

Uscito dalla Texas Christian University di Forth Worth nel 2021, Nembhard ha giocato una manciata di partite con inella scorsa stagione (14 gare con 1.1 punti in soli 4.5 minuti di media), trascorsa principalmente in G-League con la squadra affiliata dei(24.5 punti, 5.5 assist, 8.1 rimbalzi), e ha iniziato l'annata in corso sempre in G-League con i(12.2 punti, 5.1 assist). Andrà a colmare il vuoto lasciato nel back-court dal taglio di Kassius Robertson , dando maggior qualità e profondità al roster ora in mano a coach Dragan Sakota