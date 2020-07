La Stella Azzurra torna in Serie A2 dopo quasi 40 anni: acquisito il titolo sportivo di Roseto

Credit Foto From Official Website

Dopo due stagioni di collaborazione, la Stella Azzurra torna in Serie A2 rilevando il titolo sportivo dei Roseto Sharks: la società romana mancava da un palcoscenico così importante dall'ormai lontano 1982.

Il primo passo per tornare a essere protagonista nel basket di alto livello è fatto. La Stella Azzurra Roma parteciperà al prossimo campionato di Serie A2 rilevando il titolo sportivo dei Roseto Sharks, club con cui ha intessuto una forte collaborazione negli ultimi due anni. Le pratiche necessarie al trasferimento del titolo saranno espletate entro fine mese e ratificate dal Consiglio Federale di inizio agosto.

Per la società romana si tratta di un ritorno su un palcoscenico che mancava da quasi 40 anni: l'ultima apparizione in Serie A2 risale infatti al 1982, stagione seguita da un lunghissimo periodo trascorso nelle leghe minori ma con enorme attenzione al settore giovanile, uno dei fiori all'occhiello del basket italiano, capace di forgiare anche una prima scelta NBA come Andrea Bargnani.

In passato, la Stella Azzurra ha militato per diversi anni anche in Serie A: tra il 1954 e il 1966 è stata una presenza fissa nel campionato allora denominato "Elette", con il quarto posto del 1957 come miglior risultato. Tornata in Serie A negli anni '70, la Stella Azzurra ha centrato il quarto posto in altre due occasioni (1976 e 1979) qualificandosi anche per la Coppa Korac (quarti di finale nel 1975 e semifinale nel 1977).

