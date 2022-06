In attesa del verdetto nella super sfida tra, e durante la finalissima tra Virtus Bologna e Olimpia Milano , abbiamo la prima promossa in Serie A per la stagione 2022-2023. È lache, in gara 4, batte l'con un netto 83-57. Una partita mai in discussione, con il primo quarto chiuso 24-14 in favore della squadra di. Tanto per segnalare l'approccio alla partita dei padroni di casa che chiudono così la serie 3-1. Verona che ritrova così la Serie A a: l'ultimo campionato nella massima serie risale alla stagione 2001-2002 quando la squadra veneta giunse al 15° posto, ma non si iscrisse al campionato nella stagione successiva per fallimento. Dopo tanti anni di attesa, ecco il grande ritorno in Serie A.