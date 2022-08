Basket

Simone Fontecchio in esclusiva: "Vogliamo goderci gli Europei in casa. Contratto NBA? Emozione indescrivibile"

BASKET - Simone Fontecchio si racconta in esclusiva a Eurosport tra Nazionale, Europei e l’inizio della futura avventura in NBA con gli Utah Jazz: “I miei parenti sono rimasti scioccati, è stato difficile tenersi dentro la notizia prima dell'ufficialità. Gli altri azzurri che ci sono stati mi hanno dato dei consigli, ma ora siamo tutti concentrati sull'Europeo in casa: è un'occasione unica".

