Snoop Dog ricorda Kobe Bryant: splendido tributo agli ESPYs 2020

Il mondo USA non si è affatto dimenticato di Kobe, immaginatevi un grande tifoso dei Lakers quale è Snoop Dogg.

L'icona dell'hip hop mondiale ricorda Kobe agli ESPYs 2020, un'edizione andata in onda online, viste le limitazioni causate dal Coronavirus: Russell Wilson dei Seattle Seahawks nelle vesti di condutture insieme a Sue Bird e alla star del soccer USA Megan Rapinoe, l’omaggio di Snoop Dogg a Kobe è stato il clou della serata.

Parole sulle immagini, splendide immagine di repertorio della vita e della carriera di Kobe e delle centinaia di tributi che nei mesi successivi alla scomparsa di Kobe sono apparsi sui muri di mezza America.

Nel video c'è tutto, dai suoi inizi in NBA alla gara di schiacciate, alle difficoltà a trovare spazio in gialloviola fino alla consacrazione NBA, con il culmine dei tre titoli di fila. C'è anche il Kobe più privato, più intimo, padre e marito, c'è davvero tutto.

"Much love for the ride, Kobe", impossibile non emozionarsi

