Basket

"Sono felice" Brittney Griner in libertà: il video sull'aereo che la sta riportando negli USA

BASKET - La star della WNBA Brittney Griner, rilasciata in uno scambio di detenuti tra USA e Russia dopo aver trascorso quasi 10 mesi in carcere per accuse di droga, è su un aereo che la sta riportando a San Antonio. Lo scambio ha coinvolto il trafficante di armi russo Viktor Bout, soprannominato il "mercante di morte" e detenuto in America da 12 anni.

00:00:35, 19 minuti fa