Supercoppa, Highlights: Germani Brescia-Gevi Napoli 77-87

La Gevi Napoli festeggia il primo successo nella Discovery+ Supercoppa espugnando il parquet di Brescia con una straordinaria rimonta dal -21. Arnas Velicka segna 23 punti, seguito dai 19 di Frank Elegar. Per Brescia, alla terza sconfitta in fila, non servono i 17 con 7 recuperi di John Petrucelli.

00:05:38, 23 minuti fa