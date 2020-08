Dal nostro partner OAsport.it

La nuova stagione prenderà il via il 27 agosto, per quanto riguarda il basket italiano. Dall’Assemblea di Lega Basket di martedì 4 agosto, infatti, sono emersi i dettagli che riguardano la Supercoppa Italiana, che si disputerà dall’ultima parte del mese in corso per concludersi il 18 e 20 settembre a Bologna, alla (nuova) Virtus Segafredo Arena con le Final Four.

Nuovo e inedito format per il trofeo di inizio stagione, che intende celebrare i cinquant’anni della Lega di Serie A. Non si vedeva una programmazione tanto particolare dal 2000, quando, causa Olimpiadi, furono fatte partecipare ben 32 squadre all’edizione che si concluse a Siena e che vide la Virtus Roma, allora targata Aeroporti di Roma (AdR), battere entrambe le bolognesi in semifinale e finale. In quest’occasione al via ci saranno le 16 compagini della massima serie, suddivise in quattro gironi che, fondamentalmente, seguono una divisione territoriale. Le gare saranno di andata e ritorno (e saranno dunque sei), anche se il calendario non è ancora stato precisato.

Questa la composizione dei raggruppamenti:

Girone A : Pallacanestro Brescia, Olimpia Milano, Pallacanestro Varese e Pallacanestro Cantù

Girone B : Virtus Bologna, Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna e Pallacanestro Reggiana

Girone C : Umana Reyer Venezia, Aquila Basket Trento, Universo Treviso Basket e Pallacanestro Trieste

Girone D: Dinamo Sassari, New Basket Brindisi, Virtus Roma e Victoria Libertas Pesaro

