Carpegna Prosciutto Pesaro-Banco di Sardegna Sassari 71-86

Di Daniele Fantini. Dopo aver trotterellato all'esordio su una Virtus Roma ai minimi termini, il Banco di Sardegna Sassari mette in tasca il primo vero impegno competitivo della stagione e balza in testa al girone D della Eurosport Supercoppa 2020. Nonostante le rotazioni corte per le assenze di Justin Tillman e Luca Gandini, la Dinamo gioca una partita solida, con buona tenuta difensiva e un attacco ben strutturato con responsabilità condivise: ottima la gestione di Marco Spissu, MVP della partita con una doppia doppia da 17 punti (5/6 dall'arco) e 10 assist.

Coach Pozzecco sfrutta bene le caratteristiche della propria squadra, alternando giocate in avvicinamento che garantiscono un numero molto elevato di tiri liberi nella prima metà di gara (17/18, sarà poi 21/24 alla fine) e aprono il campo per le conclusioni dall'arco: nel 13/32 complessivo (41%) spiccano, oltre alle cinque bombe di Spissu, le tre a testa di Eimantas Bendzius (più impreciso, però, rispetto alle partite del torneo di Cagliari) e Vasa Pusica, incandescente in un secondo periodo giocato con il classico coltello tra i denti da ex di giornata (18 punti, 4 recuperi). Molto positiva la prova di Jason Burnell, sempre più inserito in un gruppo dove la sua carica agonistica potrà fare la differenza: l'ex-Cantù gioca una partita all-around da 12 punti, 14 rimbalzi, 3 recuperi e 3 stoppate. Più cheto Miro Bilan rispetto al banchetto con Roma (12+4 rimbalzi), decisivo Stefano Gentile con cinque punti in fila per scavare il break-partita all'inizio del quarto periodo.

Pesaro, reduce dal successo all'esordio con Brindisi che aveva restituito entusiasmo a un ambiente depresso per il record di 1-19 della scorsa stagione, conferma di essere squadra più solida ma non ancora abbastanza profonda per competere realmente con le big del nostro campionato: pesano le percentuali scarse dal perimetro a fronte di un alto numero di conclusioni tentate (11/34, 32%) e l'incapacità di azzannare il momento migliore della partita, quando, con una fiammata ispirata dai veterani Delfino e Cain, si era riavvicinata a un solo possesso di distanza dopo aver galleggiato a lungo attorno alla doppia cifra di scarto.

Sono proprio Carlos Delfino (13 punti) e Tyler Cain (12+8 rimbalzi) i migliori del gruppo di Repesa: la loro esperienza sarà determinante per la crescita di un gruppo che aveva sofferto la mancanza di chiocce nella scorsa stagione. Il top-scorer biancorosso è Justin Robinson (14 punti, 10 assist), ma non sempre lucido nella gestione della partita, mentre Frantz Massenat si perde dopo un inizio arrembante (7 dei suoi 12 punti arrivano nei primi 3' di gioco).

: Robinson 14, Massenat 12, Delfino 13, Filipovity 8, Cain 12; Tambone, Zanotti 2, Filloy 6, Drell 4. N.e.: Basso, Calbini, Serpilli. All.: Repesa. Sassari: Spissu 17, Gentile 8, Bendzius 12, Burnell 12, Bilan 12; Kruslin 7, Pusica 18, Devecchi, Re. N.e.: Treier, Martis. All.: Pozzecco.

Allianz Pallacanestro Trieste-Umana Reyer Venezia 76-69

Di Marco Arcari. Colpaccio dell’Allianz Pallacanestro Trieste che controlla tutti e 40 i minuti del match contro l’Umana Reyer Venezia, centra il 3° successo consecutivo e conquista la vetta del girone C proprio davanti agli orogranata. Inizio tutt’altro che esaltante, con entrambe le squadre a sbagliare molto al tiro e Trieste capace di esaurire il bonus falli di squadra dopo nemmeno 2 minuti e mezzo. A fare la differenza è però Ike Udanoh, semplicemente inarrestabile nei pressi del ferro difeso dalla Umana Reyer, e capace di piazzare 8 punti in fila – comprese due schiacciatone – per lanciare i padroni di casa sul 12-8 al 6’ e costringere coach De Raffaele al timeout. Gli orogranata soffrono molto il pick&roll in cui Juan Manuel Fernandez (3 assist nel quarto) svolge il ruolo di handler e regalano molto spazio vicino al proprio ferro, ma al contempo sprecano fin troppi possessi (7 perse nel 1° quarto) e regalano comode transizioni agli avversari, chiudendo così in ritardo di 6 lunghezze (20-14) i primi 10’ di gioco. In apertura di 2° quarto sono i falli a farla da padroni, con la terna arbitrale a punire ogni minimo contatto e a frammentare fin troppo il gioco. L’Allianz beneficia però delle giocate di un ispiratissimo Tommaso Laquintana e ritocca il provvisorio massimo vantaggio (30-19) al 15’. Venezia riesce anche a litigare col ferro a cronometro fermo e continua a macinare turnovers su turnovers, ma prova comunque a ricucire, almeno in parte, lo strappo proprio in chiusura di 1° tempo, sfruttando al meglio la libertà dei lunghi sotto il ferro avversario. I liberi tengono a distanza i padroni di casa (40-31) in chiusura di metà gara, con Udanoh miglior marcatore della sfida (15), ma anche gravato di 3 falli troppo prematuramente.

La ripresa si apre nello stesso modo in cui è iniziato il match: Trieste continua a dominare nel pitturato avversario e allunga ulteriormente (49-36), mentre l’Umana Reyer tenta di aggrapparsi al talento dei singoli, ricavandone però meno di quanto sperato. Jeremy Chappell si carica sulle spalle tutto l’attacco veneziano, trovando 2 bombe in rapida successione (3/14 da 3 per il resto dei compagni fino a quel momento), ma il suo show balistico serve a ricucire di soli 2 punti le distanze al termine del 3° quarto (51-44). Con un gioco da 3 punti, Davide Alviti sblocca l’attacco triestino nell’ultima frazione di gioco, ma Julyan Stone replica con 5 punti in fila e riapre completamente la sfida (56-54) a 5’ dal termine dei tempi regolamentari. Austin Daye prova a salire in cattedra, come spesso gli è già riuscito nel corso della sua esperienza in maglia orogranata, durante le battute conclusive del match, ma tocca alla coppia Stone-Tonut tenere vive le speranze fino a 46’’ dal termine (72-69). Dopo il timeout chiamato da coach Dalmasson è però Fernandez a mettere tutti d’accordo e a sigillare il successo di Trieste. Udanoh miglior marcatore (18, con anche 6 rimbalzi), ma buonissime prove anche di Fernandez (10, con 5 assist) e Alviti. A Venezia non bastano Chappell e Stone, entrambi con 4/5 da 3.

: Coronica n.e., Upson 8, Fernandez 12, Arnaldo n.e., Laquintana 8, Udanoh 18, Henry 9, Cavaliero n.e., Da Ros 5, Grazulis, Doyle 11, Alviti 5. All.: Dalmasson. Venezia: Casarin 2, Stone 14, Bramos, Tonut 14, Daye 10, De Nicolao, Chappell 14, Mazzola, D'Ercole n.e., Cerella n.e., Fotu 8, Watt 7. All.: De Raffaele.

Dolomiti Energia Trentino-De’Longhi Treviso Basket 90-79

Di Daniele Fantini. Dal +13 al -16 fino alla vittoria. La Dolomiti Energia Trentino conquista il primo successo nella Eurosport Supercoppa 2020 al termine di una partita schizofrenica che, per almeno tre volte, cambia padrone, volto e inerzia in modo totale. Il mattatore principe è Gary Browne, esploso con 29 punti, 5 assist e una lunga serie di giocate per cavalcare la rimonta dopo un primo tempo giocato al contrario: sì, perché dopo un avvio-sprint da 22-9 griffato dai canestri artistici di Dada Pascolo (12 punti), Trento incassa un parzialone raggelante di 0-20 a cavallo dei due periodi iniziali che la vede sprofondare anche fino al -16 (30-46) sotto una serie chilometrica di ferri e palle gettate al vento (1/14 dall'arco e 10 perse nel solo primo tempo).

Tornata in campo con le spalle al muro, l'Aquila ritrova la forza necessaria per stringere la difesa, aumentando intensità e fisicità: ne risulta un break di 11-3 a inizio ripresa su cui gettare le basi per una lunga rimonta, ispirata dalle invenzioni dal palleggio di Browne e conclusa dalle mani tornate calde di Jeremy Morgan (14) e Victor Sanders (18), autore della tripla decisiva (ma fortunosa allo scadere dei 24") che dà a Trento il +7 (86-79) a poco più di un minuto dalla sirena.

Treviso, dal canto suo, vede scivolare via una ghiotta occasione per piazzare il primo punto esclamativo della stagione dopo le due sconfitte sofferte nelle gare precedenti. La squadra di coach Menetti mostra miglioramenti in chimica, coesione e forza mentale (come dimostra il parziale raccontato in precedenza) ma manca ancora di profondità (rotazioni ancor più corte per l'assenza di Chillo) e di un vero go-to-guy cui affidarsi nel momento topico della partita: con David Logan sulle gambe e un DeWayne Russell tendente a deragliare dopo tre quarti di buon livello (16 punti, 4 assist, 6 perse), la De'Longhi si ritrova a giocare sul perimetro con Christian Mekowulu i due possessi decisivi (infrazione di passi e tripla sul ferro).

: Browne 29, Sanders 18, Morgan 14, Pascolo 12, Williams 12; Mezzanotte 2, Jovanovic, Forray 3, Ladurner. N.e.: Lechtaler. All.: Brienza. Treviso: Russell 16, Carroll 11, Cheese 6, Akele 10, Mekowulu 16; Logan 9, Vildera 2, Imbrò 7, Bartoli 2. N.e.: Chillo, Pellizzari, Piccini. All.: Menetti.

Virtus Roma-Happy Casa Brindisi 69-90

Come da pronostico, la Happy Casa Brindisi supera 90-69 una Virtus Roma in formato sperimentale per l'assenza degli americani e festeggia il primo successo nella Eurosport Supercoppa 2020 dopo il ko all'esordio contro Pesaro. D'Angelo Harrison scalda la mano con 20 punti dando segnali importanti per poter assumere il ruolo di grande attaccante del nostro campionato, Darius Thompson si conferma estremamente solido dopo il buon esordio con una doppia-doppia da 11 punti e 13 assist, e il giovane Riccardo Visconti comincia a farsi notare con la prima doppia cifra della carriera in Serie A (10 punti, 3/5 al tiro). Roma, che recupera Riccardo Cervi rispetto alla prima partita persa contro Sassari, ha 16 punti da Luca Campogrande, 10 con 10 assist da Tommaso Baldasso e 11 da Damir Hadzic, a referto dopo un debutto molto oscuro.

: Baldasso 10, Farley 8, Campogrande 16, Biordi 3, Cervi 4; Hadzic 11, Telesca 8, Ticic 2, Nizza 2, Jovanovic 1, Iannicelli 4. All.: Bucchi. Brindisi: Thompson 11, Harrison 20, Bell 7, Willis 8, Perkins 11; Krubally 8, Visconti 10, Gaspardo 6, Cattapan 2, Guido 3, Udom 4. N.e.: Zanelli. All.: Vitucci.

