Di Davide Fumagalli. Seconda vittoria per la Carpegna Prosciutto Pesaro che batte agevolmente la Virtus Roma nella terza giornata del gruppo D, quello che si gioca interamente a Olbia. La squadra di Jasmin Repesa , pur senza lo squalificato Carlos Delfino, non ha alcun problema contro i capitolini sempre privi dei suoi cinque assi americani. La Vuelle parte con la giusta concentrazione, 10-0, e da lì mantiene sempre il controllo del match (23-7 al 10'). Nel secondo quarto Roma ritorna al -12 con un tripla di Farley (32-20), ma lì si scatena l'ungherese Filipovity che segna 9 punti consecutivi e lancia Pesaro sul 41-22, che diventa 51-27 all'intervallo .

Nel secondo tempo al GeoVillage di Olbia la gara va del tutto in ghiaccio dopo che la Carpegna Prosciutto dilaga fino al 76-40 del 30' grazie anche ai canestri di Robinson e Tambone. Gli ultimi 10' sono di fatto un allenamento, i due coach svuotano le panchine, danno spazio ai ragazzi e si arriva alla sirena conclusiva sul punteggio di 104-60, fissato dalle due schiacciate del gioiello estone Henri Drell, miglior marcatore del match con 22 punti e anche 10 rimbalzi. Per la Vuelle anche 13 punti di Robinson e 12 a testa di Serpilli e Zanotti. In casa Roma 15 punti del talento montenegrino Ticic, 14 di Baldasso e 10 per Cervi e Farley. Le due squadre si ritroveranno giovedì sera alle 21 per la quarta giornata.