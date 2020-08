AX Armani Exchange Milano-Acqua San Bernardo Cantù in LIVE-Streaming su Eurosport Player

La Eurosport Supercoppa 2020 si apre con un big-match di lusso: AX Armani Exchange Milano e Acqua San Bernardo Cantù si sfidano in un derby infuocato nell'anticipo della sesta giornata, giovedì 27 agosto alle ore 17.00. La partita sarà trasmessa in LIVE-Streaming su Eurosport Player ed eurosport.it!

La Eurosport Supercoppa 2020 segna la ripresa del basket italiano dopo il lungo stop per la pandemia di coronavirus, e il primo appuntamento sarà già una sfida infuocata: AX Armani Exchange Milano e Acqua San Bernardo Cantù si affronteranno nell'anticipo di giovedì 27 agosto alle ore 17.00, in un derby che promette già scintille. La partita sarà tramessa in LIVE-Streaming su Eurosport Player ed eurosport.it.

Se non doveste avere la possibilità di seguirla in diretta, niente paura: AX Armani Exchange Milano-Acqua San Bernardo Cantù sarà disponibile anche on-demand in re-LIVE su Eurosport Player ed eurosport.it!

AX Armani Exchange Milano-Acqua San Bernardo Cantù: preview e informazioni

Milano-Cantù è la classica per eccellenza della pallacanestro lombarda, un derby sentitissimo che, nel corso degli anni, ha costruito una delle rivalità più accese del basket nostrano. Nella scorsa stagione, Cantù sorprese l'Olimpia sbancando il Mediolanum Forum di Assago per 89-83 con 21 punti di Wes Clark, 15 di Kevarrius Hayes e 14 di Jason Burnell, oggi a Sassari. Sarà la sfida numero 169 nella storia: i precedenti vedono Milano in vantaggio 100-68, con un record casalingo di 66-19.

Le squadre sono cambiate molto rispetto alla scorsa stagione. Cantù ha confermato il nucleo italiano composto da Andrea Pecchia, Andrea La Torre e Gabriele Procida e riabbracciato due grandi veterani del passato, Jaime Smith e Maarty Leunen. A completare il reparto stranieri ci saranno gli esterni James Woodward e Jazz Johnson, l'ala Donte Thomas e il promettente centro Sha'Markus Kennedy. Nel primo anno di gestione completa del mercato da parte di coach Ettore Messina, Milano ha invece rafforzato il pedigree europeo, colmando i punti deboli visti nella passata stagione. Ai confermati Sergio Rodriguez, Vlado Micov, Kaleb Tarczewski, Jeff Brooks, Michael Roll, Riccardo Moraschini, Paul Biligha e Andrea Cinciarini, si aggiungono giocatori di livello internazionale come Malcolm Delaney, Zach LeDay, Shavon Shields, Kevin Punter, Kyle Hines e i ritorni in patria di Gigi Datome e Davide Moretti.

