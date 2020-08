Per festeggiare il cinquantennale della LegaBasket, la Eurosport Supercoppa 2020 avrà un formato innovativo e speciale: parteciperanno tutti i club di Serie A suddivisi in quattro gironi, a caccia di un posto per le Final Four di Bologna del 18-20 settembre. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su eurosport.it ed Eurosport Player, mentre la finalissima andrà in onda anche sul Nove.

Il grande basket italiano torna dopo il lungo stop per la pandemia e lo fa in grande stile. La Eurosport Supercoppa 2020 festeggerà il ritorno all'attività e il cinquantennale della LegaBasket con un format innovativo e speciale comprendente tutti i club di Serie A suddivisi in quattro gironi a definizione territoriale: le prime classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno per le Final Four, in programma a Bologna dal 18 al 20 settembre. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming HD su eurosport.it ed Eurosport Player, mentre la finalissima andrà in onda anche sul Nove, il canale gratuito generalista del gruppo Discovery.

La fase a gironi si aprirà giovedì 27 agosto con l'anticipo tra AX Armani Exchange Milano e Acqua San Bernardo Cantù (ore 17.00, LIVE-Streaming su eurosport.it ed Eurosport Player), in un derby destinato già a fare scintille. Le ultime gare della prima fase andranno in scena lunedì 14 settembre, per quasi tre settimane di grande basket pre-campionato.

I quattro gironi della Eurosport Supercoppa 2020

I quattro gironi, costruiti su base territoriale, saranno composti questo modo:

Girone A: AX Armani Exchange Milano, Germani Brescia, Openjobmetis Varese, Acqua San Bernardo Cantù.

Girone B: Virtus Segafredo Bologna, Vanoli Cremona, Fortitudo Pall. Bologna 103, Unahotels Reggio Emilia.

Girone C: Umana Reyer Venezia, Dolomiti Energia Trentino, De'Longhi Treviso Basket, Allianz Pall. Trieste.

Girone D (da disputare in sede unica a Olbia): Banco di Sardegna Sassari, Happy Casa Brindisi, Virtus Roma, Carpegna Prosciutto Pesaro.

Final Four a Bologna, dal 18 al 20 settembre

Le Final Four si disputeranno alla Virtus Segafredo Arena di Bologna: come detto, accederanno le quattro prime classificate di ogni girone, e gli accoppiamenti verranno stilati tramite sorteggio. Venerdì 18 settembre si giocheranno le semifinali, mentre la finale è programmata per domenica 20 settembre.

