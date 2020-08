Una buona notizia per gli appassionati di basket e in generale un segnale importante per lo sport "in tempi di Coronavirus". La Reyer Venezia ha infatti annunciato che sarà consentito l'ingresso a 648 spettatori al Palasport Taliercio di Mestre per la sfida contro la De'Longhi Treviso di sabato alle ore 18, match valido per il gruppo C della Eurosport Supercoppa 2020. Dopo la comunicazione dell'Aquila Trento relativa alla decisione di far partecipare alla prima gara 500 spettatori, in programa alla BLM Group Arena mercoledì 2 settembre alle ore 20 proprio contro Venezia, ecco che anche la Reyer ha fatto sapere questa importante novità, con il via libera delle strutture regionali competenti.

Come si legge nella nota del club orogranata, "l'Umana Reyer è lieta di comunicare che per la partita inaugurale della Supercoppa 2020 il Palasport Taliercio apre a 648 spettatori. La società per l’organizzazione dell’evento ha prodotto un protocollo di gestione dei flussi di persone, comportamento, distanziamento sociale e sanificazione che è stato validato dalle strutture regionali competenti".

E poi ancora: "Gli ingressi per la prima partita di Supercoppa sono riservati ai partner Reyer e agli abbonati 2019/20 che non hanno richiesto il rimborso voucher (a rotazione tra le tre partite casalinghe di Supercoppa per via dell’elevato numero di sostenitori non richiedenti il rimborso). A tutti i sostenitori che domenica accedono al Palasport la società richiede sin da subito la massima collaborazione e il rispetto del protocollo per garantire in primis la sicurezza di tutti e per dimostrare che è possibile tornare a vivere l’emozione della partita di basket da protagonisti. L’attuazione di un comportamento rispettoso e adeguato da parte di tutti concorrerà a confermare che lo sforzo della struttura legale e organizzativa della società per la produzione del protocollo è stato legittimo".

