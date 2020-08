Basket

Basket, Supercoppa highlights: Milano-Cantù 101-71

Esordio sul velluto per l'AX Armani Exchange Milano nel derby che apre la stagione e la Eurosport Supercoppa 2020: la squadra di Ettore Messina si impone per 101-71 con 17 punti di Kevin Punter e 14 a testa per Gigi Datome e Kyle Hines.

