A gennaio, su questo stesso campo, l'Acqua San Bernardo Cantù festeggiava una delle vittorie più belle della scorsa stagione. Ora, dopo il lungo stop per l'emergenza coronavirus che ha fermato la pallacanestro per quasi 6 mesi, l'AX Armani Exchange Milano torna a flettere i muscoli certificando la bontà del primo mercato estivo interamente controllato da coach Ettore Messina. Il derby che apre la nuova stagione e l'Eurosport Supercoppa 2020 si traduce in un +30 con scollinamento oltre quota 100 e una differenza di qualità, organizzazione ed esperienza lampante rispetto alla seconda metà della scorsa stagione, quando Milano era rimasta invischiata in una lunga parabola discendente successiva all'avvio-sprint con annesso fugace primato in Eurolega.

La Cantù di coach Cesare Pancotto, giunta al Forum senza aver disputato una singola partita di preparazione, offre una scarna resistenza durata poco più di un quarto, affondando progressivamente sotto il peso a centroarea di Kyle Hines (14 punti all'esordio in biancorosso) e Kaleb Tarczewski, e sotto le fucilate dal perimetro (13/24) di una Milano che in attacco gioca con una fluidità, un movimento e una pericolosità diffusa superiore rispetto alla scorsa stagione, anche senza elementi molto importanti come Shavon Shields e Zach LeDay (out per turnover) e Michael Roll (tesserato al momento soltanto per l'Eurolega).

Detto di Hines, troneggiante per esperienza contro il giovane ma promettente Sha'Markus Kennedy, sono ottimi gli esordi di tutti i nuovi volti biancorossi: Gigi Datome entra presto in ritmo chiudendo con 14 punti (4/5 da tre), Davide Moretti approccia senza paura la partita firmando l'allungo iniziale nel primo periodo (8 punti dei suoi 11 arrivano proprio nelle prime azioni in campo), Kevin Punter si conferma "canestraro" di lusso finendo come top-scorer a quota 17 nonostante qualche problema inziale di falli, e Malcolm Delaney, diligente in cabina di regia, sembra poter fornire un'ottima spalla a Sergio Rodriguez, ora riutilizzabile nel ruolo in cui ha scritto le pagine migliori nella carriera al Real Madrid, come sesto uomo capace di dare subito grande spinta offensiva (6 punti e ben 10 assist in soli 13').

Per Cantù, invece, ogni discorso è ancora prematuro, così come ingiudicabile l'esordio in trasferta contro una squadra costruita con ben altri obiettivi. Qualcosa di interessante si vede già in Sha'Markus Kennedy, il rookie salterino giunto in Brianza con grande eco mediatica: nonostante accoppiamenti sanguinosi sul piano fisico contro Hines e Tarczewski, il centro canturino gioca una partita energetica e volitiva, raccogliendo una doppia-doppia promettente da 16 punti e 12 rimbalzi (5 offensivi). Primo tempo di livello anche per Jaime Smith (14 punti, 7 assist e a lungo unica opzione offensiva della squadra), lieta conferma dopo il ritorno all'ovile, ma sono ingannevoli i 15 punti di Maarty Leunen, arrivati in gran parte in un finale con scarsa intensità. Da rivedere James Woodard (6 punti tutti dalla lunetta) e Donte Thomas, molto oscuro.

Il tabellino

Milano: Punter 17, Micov 5, Delaney 5, Brooks 6, Hines 14; Moretti 11, Cinciarini 1, Biligha 6, Moraschini 9, Rodriguez 6, Datome 14, Tarczewski 7. All.: Messina.

