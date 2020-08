16 squadre, 4 gironi e caccia aperta alle Final Four di Bologna del 18-20 settembre. Il grande basket italiano torna con un'edizione speciale della Supercoppa 2020 targata Eurosport per festeggiare il cinquantennale della LegaBasket e la ripresa dell'attività dopo il lungo stop per la pandemia di coronavirus. Il nuovo format, che comprenderà tutte le squadre partecipanti al campionato di Serie A, renderà la competizione ancora più dura e agguerrita, con le quattro vincitrici dei singoli raggruppamenti a sfidarsi nell'atto finale di Bologna: tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Eurosport Player ed eurosport.it.

Il team di Eurosport, composto da Marco Arcari, Mario Castelli, Giulia Cicchiné, Daniele Cuzzolin, Daniele Fantini, Davide Fumagalli, Andrea Meneghin, Hugo Sconochini, Andrea Solaini, Niccolò Trigari, ha espresso i propri pronostici per le qualificate alle Final Four di Bologna e per la squadra vincente del torneo. Ecco i risultati.

Qualificate alle Final Four di Bologna

Gruppo A: AX Armani Exchange Milano

Il raggruppamento lombardo ha assistito a un vero e proprio plebiscito: il team di Eurosport ha votato in maniera compatta per l'AX Armani Exchange Milano. Nonostante una chimica da ricostruire per l'innesto di diverse nuove pedine importanti e la necessità di un ampio turnover che vedrà tre stranieri esclusi dalle rotazioni per ogni partita di campionato, la qualità e la profondità della squadra di Ettore Messina sembra inarrivabile per le avversarie. Con buona pace degli arci-rivali canturini, della sempre agguerrita Brescia e della Varese dell'ex, Luis Scola.

Gruppo B: Segafredo Virtus Bologna

Giocherà le Final Four in casa ed è un appuntamento che non può mancare, anche e soprattutto per proseguire l'ottima scorsa stagione, che l'aveva vista chiudere in vetta il campionato e raggiungere i playoff di Eurocup prima della sospensione dell'attività per la pandemia di coronavirus: la Segafredo Virtus Bologna è la grande favorita del raggruppamento emiliano per il team di Eurosport, ma attenzione all'incognita Fortitudo Bologna, che potrebbe riaccendere i vecchi entusiasmi del derby. Zero chance, invece, per Reggio Emilia e Cremona, che paga il ritardo nella costruzione della squadra a causa dell'iscrizione in extremis al campionato.

Gruppo C: Umana Reyer Venezia

Ha vinto l'ultimo scudetto assegnato (2018-19) e l'ultima Coppa Italia disputata, dimostrando di essere un gruppo ancora compatto e affamato nonostante un ciclo molto lungo con pochissimi cambiamenti all'interno del roster: l'Umana Reyer Venezia è la grandissima favorita del girone del nord-est per il team di Eurosport, con la Dolomiti Energia Trentino nel ruolo di possibile outsider, nonostante una squadra profondamente cambiata da quella capace di raggiungere le Top 16 di Eurocup nella scorsa stagione. Possibilità estremamente ridotte, invece, per Trieste e Treviso.

Gruppo D: Banco di Sardegna Sassari

Avrà il vantaggio di giocare la fase a gironi "in casa", nella sede unica di Olbia, e il desiderio di ripetersi dopo il successo conquistato nella scorsa edizione ai danni della Reyer Venezia: il Banco di Sardegna Sassari ha raccolto un quasi-plebiscito per il trono di regina del girone del Sud Italia, ma attenzione alla nuova Happy Casa Brindisi, che potrebbe rivelarsi grande sorpresa grazie alla capacità di coach Frank Vitucci di assemblare rapidamente roster con enorme potenza di fuoco offensiva. Chance al palo per la Pesaro di Jasmin Repesa e la Virtus Roma, che sconta, come Cremona, una costruzione molto tardiva.

Vincente della Supercoppa

La Segafredo Virtus Bologna ha raccolto più della metà della preferenze del team di Eurosport. La possibilità di giocare le Final Four in casa unita alla forza di un gruppo già collaudato e migliorato sul mercato estivo sembra poter dare alla squadra di coach Djordjevic un leggero vantaggio sulle avversarie. Segue l'AX Armani Exchange Milano, che potrebbe conquistare il primo titolo dell'era Messina dopo essere rimasta esclusa dalla scorsa edizione, e, a distanza, l'Umana Reyer Venezia, sorniona ma sempre pronta e capace di piazzare la zampata nelle partite che contano.

