Prima il torneo preolimpico di Belgrado, dove gli Azzurri dovranno vedersela, con grande probabilità, con la temibile Serbia, padrona di casa. Ma, se dovesse arrivare l'impresa che riporterà l'Italia alle Olimpiadi dopo 17 lunghi anni di assenza, la nostra Nazionale sarà inserita nel Gruppo B, con Australia, Nigeria e la qualificata del preolimpico di Spalato, a sua volta comprendente Croazia, Tunisia, Brasile, Germania, Russia e Messico. Ecco la composizione dei tre gironi dei Giochi di Tokyo, ancora da definire con le quattro qualificate dei tornei preolimpici di Belgrado, Spalato, Kaunas e Victoria.

Gruppo A - Stati Uniti, Francia, qual. Victoria , Iran

Gruppo B - Australia, qual. Belgrado (Italia?), qual. Spalato , Nigeria

Gruppo C - Spagna, Argentina, qual. Kaunas, Giappone

Gruppo A - Stati Uniti, Francia, qual. Victoria , Iran

- Stati Uniti, Francia, , Iran Gruppo B - Australia, qual. Belgrado (Italia?), qual. Spalato , Nigeria

- Australia, , Nigeria Gruppo C - Spagna, Argentina, qual. Kaunas, Giappone

Il format è stato modificato rispetto a quello classico: non più due grossi raggruppamenti da 6 squadre, ma tre gironcini da quattro. In questo modo, per vincere l'oro sarà sufficiente disputare (e vincere) 6 partite e non più 8, con un minor carico per gli atleti e gare più significative nella fase preliminare ridotta. Le prime due classificate di ogni girone e le due migliori terze accederanno ai quarti di finale. Il torneo inizierà domenica 25 luglio e si concluderà sabato 7 agosto con le due finali.

I quattro tornei preolimpici: Italia in campo a Belgrado

Questa, invece, la composizione dei quattro tornei preolimpici che, tra il 22 giugno e il 4 luglio, assegneranno gli ultimi quattro posti in palio per i Giochi di Tokyo. Come detto, l'Italia giocherà a Belgrado, inserita nel gironcino preliminare con PortoRico e Senegal, mentre la Serbia sfiderà Rep. Dominicana e Nuova Zelanda. Le prime due classificate di ogni gironcino si incroceranno in semifinale e la vincente della finale volerà in Giappone.

Victoria (Canada) - Grecia, Cina, Canada - Uruguay, Rep. Ceca, Turchia

Spalato (Croazia) - Germania, Russia, Messico - Tunisia, Croazia, Brasile

Kaunas (Lituania) - Lituania, Sud Corea, Venezuela - Polonia, Slovenia, Angola

Belgrado (Serbia) - Rep. Dominicana, Nuova Zelanda, Serbia - PortoRico, Italia, Senegal

Il sorteggio femminile

Non prevedendo tornei preolimpici, il tabellone femminile è già completo. Le Olimpiadi femminili si apriranno lunedì 26 luglio e si concluderanno domenica 8 agosto con la finale per l'oro. Gli Stati Uniti, campioni in carica, sono stati sorteggiati nel Gruppo B con Francia, Nigeria e Giappone, padrone di casa.

Gruppo A - Spagna, Canada, Serbia, Sud Corea

Gruppo B - Stati Uniti, Francia, Giappone, Nigeria

Gruppo C - Australia, Belgio, Cina, PortoRico

Gruppo A - Spagna, Canada, Serbia, Sud Corea

- Spagna, Canada, Serbia, Sud Corea Gruppo B - Stati Uniti, Francia, Giappone, Nigeria

- Stati Uniti, Francia, Giappone, Nigeria Gruppo C - Australia, Belgio, Cina, PortoRico

Bach: "A Tokyo ci saranno le star dell'NBA e il pubblico"

