I tornei del basket si terranno a Tokyo dal 25 luglio al 8 agosto 2021. Sono due gli impianti ad ospitare le partite: la Saitama Super Arena (19.000-22.500 posti) e l'Aomi Urban Sports Venue (7100 posti). Le squadre partecipanti sono dodici sia nel torneo maschile che in quello femminile. Nella prima fase sono previsti due gironi all'italiana da sei squadre. Si qualificano ai quarti di finale le migliori quattro, incrociandosi a seconda della posizione ottenuta nel raggruppamento (la prima del gruppo A contro la quarta del gruppo B e così via). Da lì si prosegue con l'eliminazione diretta fino alla finale.

Al momento, per quanto riguarda gli uomini, sono 8 le nazioni già qualificate al torneo olimpico. Oltre al Giappone, paese ospitante, ci saranno Argentina, Australia, Francia, Iran, Nigeria, Spagna e Stati Uniti. Gli ultimi quattro posti saranno assegnati alle nazionali che vinceranno i tornei preolimpici, in programma tra il 22 e il 4 luglio 2021. Già definite le squadre che si sfideranno per l'oro nel torneo femminile: Giappone, Stati Uniti, Australia, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud Francia, Nigeria, Porto Rico, Serbia e Spagna.