Ora in vacanza per recuperare da una stagione infinita e prepararsi al secondo anno con gli Atlanta Hawks, Gallinari ha parlato della sua esperienza olimpica e dei suoi sogni futuri in un'intervista concessa alla Repubblica. Ecco i passaggi principali.

Gallinari cancella Wagner e scuote l'Italia di Sacchetti

Il sogno della chiamata olimpica

Le Olimpiadi, anche senza il pubblico, sono incredibili. Hai di fianco i numeri uno di ogni sport, vedi fare esercizi che neppure ti immagini, trovi atleti strepitosi visti solo in tv". "Sentivo che l'Italia si sarebbe qualificata battendo la Serbia . Una settimana dopo, coach Meo Sacchetti mi ha chiamato. Avevo appena finito di giocare in NBA, venivo dal ko in gara-6 contro i Milwaukee Bucks. Mi si è accesa la luce.Hai di fianco i numeri uno di ogni sport, vedi fare esercizi che neppure ti immagini, trovi atleti strepitosi visti solo in tv".

Parigi 2024? Questa Italia potrà fare la storia

"Queste Olimpiadi mi lasciano il ricordo di un'esperienza unica con ragazzi speciali, in campo e fuori. Con me in camera c'erano Tonut e Pajola, grandi personaggi. Questo gruppo ai Giochi di Parigi potrà fare la storia. Io nel 2024 avrò 36 anni. Vedremo. Se mi chiamano, sarò lì per dare il massimo. Magari per la rivincita contro i francesi".

Le grandi amarezze: il preolimpico 2016 e i quarti di Euro 2015

"Una partita che vorrei rigiocare? La sconfitta dell'Italia contro la Croazia al preolimpico di Torino nel 2016. Ci giocavamo le qualificazioni per i Giochi di Rio. Sono uscito per falli, ma ricordo un arbitraggio strano. E i quarti con la Lituania per l'Europeo 2015".

Ultima tappa: ritorno all'Olimpia?

"Chiudere la mia carriera in Italia con l'Olimpia Milano sarebbe perfetto. Ma devono esserci le gambe. La testa di fa pensare che puoi fare tutto, ma poi il corpo dice altre cose. Dopo il basket? Mi piacerebbe fare il procuratore, come mio padre. Sicuramente non farò il coach, perché vorrò godermi la famiglia. E, se alleni, devi lavorare il doppio e gestire 15 ragazzi".

