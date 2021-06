FIBA World Cup 2019 in Cina, gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di fallire l'assalto all'oro olimpico dei prossimi Gregg Popovich (allenatore dei San Antonio Spurs) sta allestendo un roster estremamente competitivo per proseguire nella striscia che li vede sul gradino più alto del podio da Pechino 2008. Al momento Team USA ha ricevuto il sì di 12 giocatori, e quindi la squadra sarebbe sostanzialmente fatta, anche se per qualcuno rimane il dubbio essendo ancora impegnato nei Dopo la cocente delusione dellain Cina, glinon hanno alcuna intenzione di fallire l'assalto all'oro olimpico dei prossimi Giochi di Tokyo , e per questo motivo il ct(allenatore dei San Antonio Spurs) sta allestendo un roster estremamente competitivo per proseguire nella striscia che li vede sul gradino più alto del podio da. Al momentoha ricevuto il sì di 12 giocatori, e quindi la squadra sarebbe sostanzialmente fatta, anche se per qualcuno rimane il dubbio essendo ancora impegnato nei playoff NBA

In questa lista diffusa sia da ESPN, sia da The Athletic, spicca il nome di Kevin Durant, la stella dei Brooklyn Nets, reduce da una campagna playoff straordinaria a livello individuale e che pare aver spazzato ogni dubbio sulla sua salute dopo il grave infortunio al tendine d'Achille nel giugno 2019. KD sarà quindi il riferimento del gruppo a stelle e strisce, e a livello individuale andrà a caccia del terzo oro dopo quelli di Londra nel 2012 e di Rio de Janeiro nel 2016. Non da meno sono gli altri giocatori: da Damian Lillard a Bradley Beal, passando per Jayson Tatum, Zach LaVine e Bam Adebayo. Ci sono anche giocatori che per ora han detto sì, ma che potrebbero dover rinunciare se la propria squadra andasse alle Finals NBA: si tratta di Devin Booker dei Phoenix Suns, e di Khris Middleton e di Jrue Holiday dei Milwaukee Bucks.

La lista completa, al momento:

Damian Lillard (guardia, Portland)

(guardia, Portland) Draymond Green (ala, Golden State)

(ala, Golden State) Kevin Durant (ala, Brooklyn)

(ala, Brooklyn) Jayson Tatum (ala, Boston)

(ala, Boston) Bradley Beal (guardia, Washington)

(guardia, Washington) Bam Adebayo (centro, Miami)

(centro, Miami) Devin Booker (guardia, Phoenix)

(guardia, Phoenix) Jerami Grant (ala, Detroit)

(ala, Detroit) Khris Middleton (ala, Milwaukee)

(ala, Milwaukee) Kevin Love (ala, Cleveland)

(ala, Cleveland) Jrue Holiday (guardia, Milwaukee)

(guardia, Milwaukee) Zach LaVine (guardia, Chicago)

LeBron James, che con grande anticipo ha fatto sapere di acciacchi e infortuni di una stagione NBA complessa, compressa e logorante, come James Harden e Kyrie Irving, compagni di Durant ai Nets, ma anche Steph Curry dei Warriors, Donovan Mitchell dei Jazz, Anthony Davis dei Lakers e Chris Paul, ancora ai playoff coi Suns e atteso anche dalla free agency per capire come programmare il futuro. Inevitabilmente, per molte stelle che hanno detto sì al viaggio in Giappone, ce ne sono altre che han detto no. In primis, che con grande anticipo ha fatto sapere di essere impegnato con la promozione del film "Space Jam 2" , in uscita nelle sale americane il 16 luglio; poi ci sono tutti i giocatori che hanno declinato per curaredi una stagione NBA complessa, compressa e logorante, come, compagni di Durant ai Nets, ma anchedei Warriors,dei Jazz,dei Lakers e, ancora ai playoff coi Suns e atteso anche dalla free agency per capire come programmare il futuro.

