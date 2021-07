Basket

Basket, Olimpiadi: Italia ai quarti dopo 17 anni: gli highlights della vittoria sulla Nigeria in 250"

TOKYO 2020 - L'Italbasket si qualifica per i quarti di finale dopo 17 anni di attesa superando la Nigeria nel match decisivo per 80-71. Nik Melli trascina gli Azzurri con 15 punti e una prestazione di altissimo livello anche in difesa. Decisivo il parzialone di 24-8 piazzato nel quarto periodo, dove l'Italia concede un solo punto in 7 minuti agli avversari.

00:04:09, 10 ore fa